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Эзотерика

Спасатели обратились к жителям подтопленного Уральска

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Паводки в ЗКО
Паводки в ЗКО. Кадр из видео: instagram.com/batysqaz_tjd

В Уральске вчера начали эвакуировать жителей дачных массивов. Их дома затопило из-за критического уровня на реках Деркул и Шаган, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале МЧС появилось обращение к жителям Уральска, где сейчас наблюдается сложная паводковая обстановка.

"МЧС просит жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям Департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов и в случае необходимости эвакуироваться в безопасные места.

В случае необходимости оказания вам помощи обращаться по телефону "112", - обратились к горожанам в министерстве.

Напомним, в конце марта в Уральске из-за паводков объявили режим ЧС природного характера местного масштаба, тогда талыми водами в городе затопило акимат. Позже было решено отключить от водоснабжения весь город из-за большого объема талых вод, которые топят канализационные насосные станции.

Вчера же режим ЧС объявили уже по всей Западно-Казахстанской области. Позже стало известно о начале эвакуации жителей дачных массивов.

Паводки в Казахстане

В этом году сложная ситуация с паводками складывается во многих областях Казахстана. На контроле Республиканского штаба находятся 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

На сегодня в зоне подтопления все еще остаются 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 50 населенных пунктов остаются отрезанными от мира.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент Токаев также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

Вчера премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.

Кроме того, в Акорде сообщили, что 4 марта Касым-Жомарт Токаев посетит один из пострадавших от паводков регионов. При этом не уточняется, о каком конкретно регионе идет речь.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077844-spasateli-obratilis-k-zhitelyam-podtoplennogo-uralska/

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