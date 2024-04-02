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Эзотерика

Токаев посетит один из пострадавших от паводков регионов Казахстана

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев в Аулиекольском районе Костанайской области (5 сентября, 2022 год)
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: Акорда

В четверг, 4 апреля, глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочей поездкой пострадавший от паводков регион страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Берика Уали.

Как сообщил на своей Facebook-странице пресс-секретарь президента, 4 апреля глава государства совершит рабочую поездку в один из регионов, пострадавших от паводков.

"Дополнительная информация о предстоящем посещении будет предоставлена позже", - проинформировал Уали.

При этом не уточняется, куда именно прибудет президент.

Напомним, наиболее сложная ситуация с паводками наблюдается в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В эти регионы мобилизованы и переброшены силы и средства МЧС, о чем сегодня на заседании сообщил вице-министр по ЧС Бауржан Сыздыков.

В зоне подтопления остаются еще 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 50 населенных пунктов остаются отрезанными от мира.

Между тем глава "Казгидромета сообщила, что в ближайшие дни ожидается подъем уровня воды в ЗКО по трансграничным рекам. Здесь прогнозируют паводок.

Глава правительства Олжас Бектенов на заседании кабмина отметил, что пик паводков еще не пройден, более того из-за потепления в ближайшие дни ожидается новая фаза паводков. В связи с этим премьер-министр дал поручения министрам и акиматам.

Он также подчеркнул, что работа по эвакуации граждан в регионах с паводками осложняется тем, что люди не верят в последствия наводнения. В связи с этим Бектенов обратился к казахстанцам.

Добавим, что 30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков.

Помимо этого Токаев поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что глава государства лично контролирует работу правительства и акиматов по ликвидации последствий наводнений.

После совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2077403-tokaev-posetit-odin-iz-postradavshih-ot-pavodkov-regionov-kazahstana/

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