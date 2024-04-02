В Уральске начали эвакуировать жителей дачных массивов (видео)

В Уральске вода из рек Чаган и Деркул подступила к дачам в районе Самал. Жителей нескольких дачных массивов начали эвакуировать, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сообщается, что в настоящее время из-за повышения уровня рек Чаган и Деркул вода подступила к дачам в районе Самал в Уральске.

"Ведется эвакуация жителей с/т "Мичуринское", "Объединенное", "Ветеран", "Звездочка" и других дачных массивов. Около 1000 человек проживают в дачах в указанном районе.

Для эвакуации жителей задействовано 5 автобусов. Жителей просят временно перебраться в безопасное место", – сообщили местные власти.

При этом отмечается, что висячий мост в указанном районе решено было демонтировать, чтобы лед в реке мог беспрепятственно пройти.

При этом вчера жителей пригорода Уральска также призывали эвакуироваться.

Напомним, в конце марта в Уральске из-за паводков объявили режим ЧС природного характера местного масштаба. Позже было решено отключить от водоснабжения весь город из-за большого объема талых вод, которые топят канализационные насосные станции.

Сегодня же режим ЧС объявили уже по всей Западно-Казахстанской области.