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Эзотерика

75 домов подтоплено, 12 населенных пунктов без транспорта: как обстоят дела с паводками в Костанайской области

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Канат Бозумбаев в Костанайской области
Канат Бозумбаев в Костанайской области. Фото: primeminister.kz

Вице-премьер Канат Бозумбаев посетил Костанайскую область, где ознакомился с противопаводковыми мероприятиями в районах, где объявлен режим ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Вице-премьер – заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев побывал с рабочей поездкой в Костанайской области. В частности, ознакомился с ситуацией в Амангельдинском, Жангельдинском районах и Аркалыке, где объявлен режим ЧС. 

Канат Бозумбаев и Кумар Аксакалов
Канат Бозумбаев в Костанайской области. Фото: primeminister.kz

Канат Бозумбаев с главой региона Кумаром Аксакаловым осмотрели подтопленные дома в селе Амангельды Амангельдинского района, изучили состояние подъездных путей к райцентру, посетили волонтерский центр по оказанию помощи населению. Отмечается, что гуманитарная помощь в район продолжает поступать: за 3 дня сюда привезли свыше 20 тонн продуктов питания, одежды и средств гигиены.

В Жангельдинском районе Канат Бозумбаев побывал на месте прохождения паводка в селе Колкамыс, а также встретился с жителями села Кокалат, пострадавшими от наводнения.

В ходе облета местности проведен осмотр аварийного моста дороги районного значения "Аркалык – Екидин", о паводковой ситуации в селе Екидин доложил аким города. 

Канат Бозумбаев в Костанайской области
Канат Бозумбаев в Костанайской области. Фото: primeminister.kz

Канат Бозумбаев также встретился с жителями села Кызылжулдыз, размещенных в эвакуационном пункте в здании общежития политехнического колледжа. 

Отмечается, что областной оперативный штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода дислоцируется в Аркалыке. Функционируют областной, городской и районные оперативные штабы. Также создана комиссия по оценке ущерба.

По южному региону Костанайской области подтопленными остаются 75 частных жилых домов. На контроле находится 13 переливов и 7 размывов автодорог (1 мост, 6 дорожных полотен). Без транспортного сообщения находятся 12 населенных пунктов. Эвакуировано 1,2 тыс. человек, из них 408 детей.

Вместе с тем продолжается работа по откачке талой воды и укладке мешкотары. С начала паводка откачано более 686,2 тыс. кубометров талой воды, проведена укладка более 16 тыс. мешкотары и отсыпано 1,3 тыс. тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействованы 1,7 тыс. человек, 517 единиц техники, 30 единиц плавательных средств и 2 воздушных судна.

В ходе поездки Канат Бозумбаев провел ряд встреч с акимами районов и города, руководителями областных служб и ведомств. Вице-премьер дал ряд поручений по дальнейшему проведению аварийно-спасательных работ, обеспечению эвакуированных людей всем необходимым, оценке ущерба, восстановлению поврежденных домов и объектов инфраструктуры.

"Необходимо сделать все возможное для обеспечения безопасности людей и оказания помощи пострадавшим. Работы по ликвидации последствий паводка должны вестись круглосуточно. Все необходимые ресурсы для восстановления регионов будут выделены", — резюмировал заместитель руководителя Штаба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077781-75-domov-podtopleno-12-naselennyh-punktov-bez-transporta-kak-obstoyat-dela-s-pavodkami-v-kostanayskoy-oblasti/

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