Паводки в одном из регионов Казахстана показали с высоты птичьего полета

Министерство по ЧС сообщило новую информацию о паводках в Казахстане - была проведена аэровизуальная разведка в Иргизском районе Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как уточнили в ведомстве, заместитель председателя противопожарной службы МЧС Маргулан Аманбаев, аким района Нурлан Кызбергенов провели аэровизуальную разведку Иргизского района, также границы Костанайской области и наблюдали за рекой Торгай.

Отмечается, что в настоящее время угрозы от реки Торгай нет, вода течет медленно.

В ведомстве показали, как в настоящее время выглядит данный район с высоты птичьего полета.

Также на кадрах можно увидеть, как местных жителей эвакуируют с помощью вертолета.

Паводки в Казахстане

Сложная ситуация из-за паводков складывается во многих регионах Казахстана, в том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков.

Помимо этого Токаев поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что глава государства лично контролирует работу правительства и акиматов по ликвидации последствий наводнений.

После совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен.

Позже был опубликован алгоритм, согласно которому казахстанцам, потерявшим свое жилье из-за паводков, планируют возмещать ущерб.

В регионах Казахстана, затопленных талыми водами и вышедшими из берегов рек, начали подсчитывать ущерб от паводков. Больше всего пострадали жители западных и северных областей.