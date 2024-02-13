Жители района Алматы, где сошел оползень, винят в случившемся хозяев коттеджей (видео)

Жители района в Алматы, где на прошлой неделе сошел оползень, заявили, что причиной трагедии стала халатность соседей - хозяев коттеджей, передает сайт телеканала КТК.

Трагическое ЧП, унесшее жизни целой семьи, случилось в ночь на четверг, 8 февраля. Грязевой поток буквально перевернул один дом. Живших здесь супружескую пару и их двоих сыновей уже похоронили.

Соседи семьи считают, что причиной трагедии стала халатность хозяев коттеджей, якобы те с нарушениями проложили канализационные трубы и сливали отходы. В результате мокрый грунт и съехал по склону.

Рауза Калиева, которая живет недалеко от дома, снесенного оплывиной, с ужасом вспоминает ту ночь. Пожилая женщина рассказывает: ее разбудил сильный грохот. Вместе с внуками босиком выбежала на улицу. К тому времени соседний дом уже был разрушен полностью. Выяснилось, что сошел оползень.

"Я ночью проснулась, здесь грохот сильный был. Я думала: "Ну опять машины стукнулись". Внук бежит, три месяца правнуку моему, с женой, дочкой: "Мам, быстро выходи! Оползень!". Я говорю: "Сейчас". "Какие вещи?! Оползень! Быстро выходи", – говорит.

Дети мои все босиком. Такой снег шел. Все выбежали. Мы не поняли, что… В эту сторону смотрю: уже дома нет. Вот такая пыль. Мы ничего не видели. Бежали по ступенькам в чем были", - поделилась алматинка.

Другая жительница района Нургуль Калиева боится заходить в свой дом. В комнатах разбиты окна, в некоторых местах пошли трещины.

Хозяева обвиняют в случившейся трагедии соседей. Они утверждают: владельцы коттеджей, которые расположены выше, проложили канализационные трубы и сливали отходы. Вот мокрый грунт и съехал по склону.

"Причина этого оползня – канализационная труба. Эту трубу 5-6 лет назад мы видели на участке и уже предупреждали. Ходили к хозяевам. Хозяева двери не открывают, как всегда. Выходит охрана. Никого не знаем, никого нет.

Почему через дорогу они проводят эту трубу и сливают на участки все свои отходы? Земля вон впитала в себя все, и в один день, 8 февраля, оно буквально просто съехало. Смотрите, что произошло: одной семьи нет сейчас", - возмущена Нургуль Калиева.

Женщина рассказывает, что было несколько волн из грунта, накрывшего дома.

"Первый сход – это просто разрушил дом. Второй уже, когда мы все босиком бежали вниз с детьми, с грудными детьми, маленькими детьми, уже мы видели, как вторая волна накрыла. На первой волне соседка звала на помощь: «Соседи, соседи», – два раза она сказала. На второй волне уже накрыло. Третья волна накрыла. Четвертая волна, когда мы внизу оказались", - вспоминает Нургуль.

В субботу родственники простились с погибшей семьей. Хозяин дома был предпринимателем, увлекался рыбалкой. Его жена – домохозяйка. Воспитывали троих детей. Младшие близнецы – Сергей и Денис – учились в 10-м классе. Отчим растил их как родных. Супруги вместе прожили около 10 лет.

"Я отец. Это мои дети, мои внуки. Я хочу сказать: спасибо всем, кто участвовал, дружил, кто сочувствие проявил. Они любили друг друга. Это такая была счастливая семья. Наша утрата вообще невосполнимая, это не дай Бог никому это все.

Почву подмыло, и так просто она не могла сойти. Действительно, по какой причине, кто виноват, как это произошло? По чьей вине все это произошло?" - вопрошает отец погибшего Ильяс Омаров.

Специалисты озвучили предварительную причину схода оползня. Как выяснилось, ЧП случилось из-за прорыва подземной водопроводной трубы.

Еще одна возможная версия – неправильно установленные трубы ливневой канализации и септики. Через них происходит сброс жидкости в обрыв горной местности. В итоге произошло переувлажнение грунта.

Сейчас родственники погибшей семьи требуют тщательно расследовать трагедию и наказать виновных. У супружеской пары остался старший сын – студент. Он учится в России. Ранее он рассказал, как справляется с горем.

Источник: КТК

Сход оползня в Алматы

8 февраля ночью в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.

Находясь на месте ЧП, аким Медеуского района Еркебулан Оразалин рассказал о доме, который пострадал во время схода оползня в Алматы.

А жители района, где сошел оползень, высказались о страхе за свои дома. Еще один сосед уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

Позже о причинах происшествия сообщали специалисты ГУ "Казселезащита": в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунта, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома.

А в ДЧС Алматы сообщили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.

Аким Алматы Ерболат Досаев, в свою очередь, высказался о запрете строительства на горных склонах. Он отметил, что трагедия в "Тау-Самал" показала необходимость усиления контроля строительства в предгорной местности.

Позже глава МЧС Чингис Аринов сообщил о предварительной причине, из-за которой в Алматы сошел оползень, разрушивший два жилых дома.