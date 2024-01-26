Подземные толчки зафиксировали ночью в Алматы и Талгаре
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Минувшей ночью в Алматы и Талгаре зафиксировали подземные толчки от землетрясения, эпицентр которого располагался на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
Как сообщили в ДЧС Алматы, ссылаясь на сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК, землетрясения было зарегистрировано 26 января в 02:01.
Эпицентр землетрясения располагался в 262 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
В Алматы и Талгаре ощутимость составила 2 балла.
"По результатам оповещения соответствующих госорганов. На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная", - добавили в департаменте.
В ведомстве также напомнили о правилах поведения при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Отметим, в Алматы с 23 января продолжают ощущаться подземные толчки. Первое и самое сильное землетрясение алматинцы ощутили в ночь на вторник, 23 января. Тогда ощутимость составила 5 баллов. Перепуганные горожане выбегали на улице в домашней одежде, некоторые даже босиком.
В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.
Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.
Вчера стало известно, что после землетрясения в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях. Позже выяснилось, что незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.
При этом ранее сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.
В среду вечером в Алматы прибыл президент Касым-Жомарт Токаев. Вчера он провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.
На мероприятии президент обратился в министру по ЧС Сырыму Шарипханову, заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в Алматы и призвал извлечь уроки из этой ситуации. Также Токаев назвал правильным решение не включать сирены.
Кроме того, глава государства дал Генеральной прокуратуре и Агентству по противодействию коррупции совместное поручение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057456-podzemnye-tolchki-zafiksirovali-nochyu-v-almaty-i-talgare/