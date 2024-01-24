Еще одно землетрясение зафиксировали в 250 километрах от Алматы
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Очередное землетрясение произошло на границе Китая и Кыргызстана. Его магнитуда составила 4.9, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 24 января 2024 года в 07 часов 35 минут 20 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение", – говорится в сообщении.
Эпицентр располагался в 250 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая на глубине 5 километров. Магнитуда MPV 4.9.
Сведений об ощутимости на территории РК не поступало.
При этом напомним, что сегодня ночью алматинцы могли почувствовать новое землетрясение силой в 2 балла.
Землетрясение в Алматы
В ночь на 23 января в 00:09 жители Алматы почувствовали сильные подземные толчки.
Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19 –ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.
В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.
Днем еще одно землетрясение зафиксировали на территории Китая, в 264 километрах от Алматы. В городе ощущались 2 балла.
Ближе к вечеру на территории Китая, в 252 километрах от Алматы, вновь произошло землетрясение. На этот раз в Казахстане толчки не ощущались.
По последним данным число пострадавших в результате землетрясения в Алматы достигло 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей.
Трое госпитализированных взрослых пациентов находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи. Один из пациентов находится в реанимации после проведенной операции – его состояние оценивается как тяжелое. Два пациента находятся в отделении травматологии и ортопедии, состояние средней степени тяжести.
Как сообщили в МЧС, в Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057179-esche-odno-zemletryasenie-zafiksirovali-v-250-kilometrah-ot-almaty/