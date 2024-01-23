Землетрясение в Алматы: полиция города сделала заявление

Полиция Алматы после землетрясения ночью перешла на усиленную службу. Фактов мародерства по городу не зафиксировано, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Как сообщили в городском ДП, обстановка в Алматы стабильная и контролируемая. Личный состав служб и подразделений был переведен на усиленный вариант несения службы.

"Всего правопорядок в городе обеспечивали порядка 2,5 тысяч полицейских, в том числе 70 экипажей патрульной полиции, которые обеспечивали дорожную безопасность.

Кроме того, были усилены следственно-оперативные группы. Осложнение оперативной обстановки в городе не допущено. Служба "102" Центра оперативного Управления работала в штанном режиме: количество звонков от граждан не увеличилось", – констатировал начальник ДП Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

По словам Заппарова, приняты превентивные меры по обеспечению сохранности имущества граждан и недопущению совершения преступлений. Фактов мародерства нет.

"Имело место быть распространение ложных сведений, которые минувшей ночью сеяли в обществе и социальных сетях необоснованную панику и страх", – резюмировал Заппаров.

Он добавил, что авторы фейков установлены, их привлекут к ответственности.

Между тем число пострадавших на данный момент граждан достигло 67.

Землетрясение в Алматы

Напомним, что сегодня ночью в Алматы почувствовали сильные подземные толчки после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.