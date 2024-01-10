Нужно углубить проход: в акимате Павлодарской области рассказали о поисках провалившегося автобуса

В акимате Павлодарской области рассказали о поисковой операции на территории АО "Майкаинзолото". Для проезда спецтехники необходимо углубить проход, передает NUR.KZ.

Поисковые работы на месте обвала не прекращаются.

"Мы продолжаем работы по углублению прохода для заезда спецтехники. До дна котлована необходимо прокопать еще более 40 метров прохода. Тяжелая техника работает с особой осторожностью и с соблюдением всех мер безопасности из-за сохраняющейся угрозы обвала боковых стенок котлована", - сообщили в акимате.

На текущий момент вывезены более 90 тыс. куб. м грунта и горной породы.

Работа ведется в круглосуточном режиме.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами.

По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров. В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

Пока остальных людей и сам автобус не нашли. Глава региона поделился кадрами с места происшествия.

5 января стало известно, что уголовное дело возбудили после падения автобуса с людьми в котлован возле шахты на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области.

В МЧС поделились, как идут поиски автобуса. Также стало известно, куда направлялся автобус со спасателями.

7 января появилась информация об установлении возможного местонахождения автобуса. В МЧС сообщили, что поисково-спасательные работы на месте падения автобуса с людьми в Павлодарской области продолжаются в круглосуточном режиме.

Вчера глава МЧС рассказал, как обстоит ситуация с работами по поднятию провалившегося под землю автобуса возле шахты в Павлодарской области. По словам министра, достать автобус будет нелегко. Также на 9 января был запланирован спуск на дно воронки.