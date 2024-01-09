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Автобус с людьми провалился под землю в Павлодарской области: спасатели спустятся на дно воронки

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Спасатели на месте ЧП
Спасатели на месте ЧП. Фото: ДЧС Павлодарской области

В ДЧС Павлодарской области озвучили последнюю информацию о поисково-спасательной операции на территории АО "Майкаинзолото", где автобус с людьми провалился под землю, передает NUR.KZ.

Несколько часов назад в ведомстве сообщили, что на 9 января запланирован спуск спасателей ДЧС со специалистом-маркшейдером для выяснения движения грунта и изменения дна воронки.

В настоящий момент продолжаются работы по углублению прохода к возможному местоположению автобуса с помощью тяжелой техники.

Всего в поисковых работах задействованы 142 человека, 49 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 БПЛА (беспилотника).

По информации ведомства, более 70 тыс. куб. метров грунта и горной породы вывезли с места поисково-спасательных работ.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами.

По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров. В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

Пока остальных людей и сам автобус не нашли. Глава региона поделился кадрами с места происшествия.

5 января стало известно, что уголовное дело возбудили после падения автобуса с людьми в котлован возле шахты на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области.

В МЧС поделились, как идут поиски автобуса. Также стало известно, куда направлялся автобус со спасателями.

7 января появилась информация об установлении возможного местонахождения автобуса. В МЧС сообщили, что поисково-спасательные работы на месте падения автобуса с людьми в Павлодарской области продолжаются в круглосуточном режиме.

Сегодня глава МЧС рассказал, как обстоит ситуация с работами по поднятию провалившегося под землю автобуса возле шахты в Павлодарской области. По словам министра, достать автобус будет нелегко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054684-avtobus-s-lyudmi-provalilsya-pod-zemlyu-v-pavlodarskoy-oblasti-spasateli-spustyatsya-na-dno-voronki/

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