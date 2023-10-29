До 38 увеличилось число погибших на шахте в Караганде

Обновлены данные по погибшим в результате взрыва на шахте имени Костенко – их число увеличилось до 38, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

По информации на 14:00 29 октября, на шахте имени Костенко обнаружены тела 38 погибших человек, поиски 8 шахтеров продолжаются.

Ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах.

Для информационной и психологической поддержки работают телефоны "горячей линии":

в Караганде (+7-7212-51-72-23 – ДЧС, +7-7212-49-72-70 – АО "АрселорМиттал Темиртау");

в Астане (+7-7172-70-41-08).

ЧП на шахте имени Костенко

Минувшей ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве.

Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека. Сейчас под землей все еще остается 8 шахтеров – они считаются без вести пропавшими. Как отмечали в МЧС, шансы найти их живыми очень малы.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

В субботу вечером президент, прибыв в регион, провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП, отметим, на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

После субботнего ЧП на карагандинской шахте Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Позже в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

В обед стало известно, что Токаев лично прибыл на место ЧП в Карагандинскую область. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. Басин в воскресенье заявил, что смена собственника предприятия не отразится на обязательствах перед работниками.