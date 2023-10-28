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30 лет независимости Казахстана

Покупка жилья и путевки: стало известно, какую помощь окажут семьям погибших в ЧП на шахте

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Шахтерская каска
Каска. Иллюстративное фото: dannyfroese / Getty Images

В правительстве рассказали, какую помощь окажут семьям погибших при пожаре на шахте имени Костенко в Караганде, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Как сообщается, акиматом Карагандинской области совместно с уполномоченными госорганами составляются списки членов семей сотрудников АО "АрселорМиттал Темиртау", погибших в результате пожара на шахте имени Костенко.

"По поручению главы государства им будет оказана всеобъемлющая помощь", – говорится в сообщении правительства.

Так, как сообщается, предусматриваются следующие меры поддержки:

  • покупка жилья для семей за счет средств компании;
  • единовременное возмещение морального вреда в размере 10 годовых заработных плат;
  • ежемесячная страховая выплата лицам, находившихся на иждивении до достижения 18 лет (до 23 – при обучении в вузе);
  • ежемесячная выплата из Государственного фонда социального страхования в зависимости от заработной платы;
  • ежемесячное государственное пособие по случаю потери кормильца в зависимости от количества лиц, находившихся на иждивении;
  • погашение кредитов семей за счет средств работодателя;
  • покрытие всех затрат, связанных с похоронами;
  • трудоустройство детей и супругов;
  • оплата обучения детей в возрасте до 23 лет;
  • путевки на санаторно-курортное лечение супругам и детям;
  • ежегодное выделение угля семьям, проживающим в домах с печным отоплением.

"В соответствии с поручением главы государства вопросы оказания всей необходимой помощи семьям погибших работников АО "АрселорМиттал Темиртау" находятся на особом контроле правительства РК", отмечается в сообщении.

ЧП на шахте имени Костенко в Караганде

Сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются.

Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область.

Во время встречи с семьями погибших Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших.

"Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься", – заявил ранее президент.

Кроме того, сегодня Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Заслушав доклады членов правительственной комиссии, президент поручил принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты, а также оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших горняков.

В ходе заседания министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Завтра в Казахстане объявлен день траура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042979-pokupka-zhilya-i-putevki-stalo-izvestno-kakuyu-pomosch-okazhut-semyam-pogibshih-v-chp-na-shahte/

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