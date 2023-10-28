Взрыв на шахте в Караганде: до 16 возросло число погибших

Число погибших при ЧП на шахте имени Костенко в Караганде возросло до 16, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "АрселорМиттал Темиртау".

"На поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров.

На месте аварии продолжают работать спасатели ПВАСС. Действует штаб", – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице компании АМТ в Instagram.

ЧП на шахте имени Костенко в Караганде

Напомним, минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде, ранее сообщалось о гибели 7 человек, потом сообщалось, что погибли 11. Как сообщали в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

После ЧП сегодня утром министр Сырым Шарипханов выехал в Караганду. По информации МЧС, введен план ликвидации аварии. Вводятся дополнительные силы горноспасателей.

В связи с ЧП на шахте в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте. Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

Другие происшествия на предприятиях АМТ

Напомним, 17 августа этого года произошла авария на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиталл Темиртау". Погибли 5 человек. При этом всего в момент аварии в шахте находилось 227 человек, 16 из которых получили вред здоровью.

В ночь на 3 ноября 2022 года в Карагандинской области на шахте имени Ленина случился выброс газа. Предварительно сообщалось, что в результате ЧП погибли четыре человека. Еще четверых госпитализировали в больницу.

7 ноября 2021 года похожая трагедия случилась на шахте "Абайская" в Карагандинской области – из-за выброса метана погибли 6 человек, еще двое получили сильное отравление. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".