"Собственник не сделал никаких выводов": депутат о трагедиях на шахтах АМТ в Казахстане

Депутат мажилиса Казахстана Никита Шаталов высказался о трагедии на шахте имени Котаненко, которая произошла минувшей ночью, передает NUR.KZ.

Казахстанский политолог Никита Шаталов в своем Telegram-канале разместил пост, в котором высказался о трагедиях на шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау".

"Только что мне позвонили из Караганды и сказали, что этой ночью на шахте Костенко произошел взрыв метана в лаве. В данный момент известно об 11 погибших. Я очень надеюсь, что это окончательные цифры, но ситуация пока неясная.

С момента трагедии на шахте "Казахстанская" прошло немногим больше 2 месяцев. Собственник не сделал никаких выводов о произошедшем. Не была усилена техника безопасности, не проведен аудит систем предупреждения. Люди продолжили гибнуть. Митталу и его подчиненным всё равно, что будет с нашими согражданами.

Правительство должно уже наконец-то поставить точку в переговорах с Арселором. Не нужен такой инвестор нашей стране. Только за последние годы они получили сотни миллиардов тенге прибыли. Отдельный вопрос стоит о том, куда девались деньги из инвестиционных программ, которые якобы выделялись на модернизацию и промышленную безопасность. Об этом тоже стоит задуматься, потому что явно без чьего-то укрывательства внутри все это не могло происходить. Нам нужен отечественный инвестор!" – написал депутат.

Никита Шаталов заявил, что смена собственника должна произойти как можно быстрее.

"Я знаю, что мои земляки, которые работают на предприятиях Миттала, боятся его ухода. С 90-х ничего не поменялось. Но если он останется, то у нас не останется ни одной работающей шахты. Потому что очевидно, что трагедии будут повторяться и дальше. Единственный способ спасти жизни людей, работающие шахты и завод в Темиртау – это смена собственника. И она должна произойти как можно быстрее", – отметил он.

Напомним, минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде, погибли 11 человек.

Как сообщили в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров. Тела семи шахтеров обнаружены без признаков жизни.

На месте аварии продолжают работать спасатели.

Другие происшествия на предприятиях АМТ

Напомним, 17 августа этого года произошла авария на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиталл Темиртау". Погибли 5 человек. При этом всего в момент аварии в шахте находилось 227 человек, 16 из которых получили вред здоровью.

В ночь на 3 ноября 2022 года в Карагандинской области на шахте имени Ленина случился выброс газа. Предварительно сообщалось, что в результате ЧП погибли четыре человека. Еще четверых госпитализировали в больницу.

7 ноября 2021 года похожая трагедия случилась на шахте "Абайская" в Карагандинской области – из-за выброса метана погибли 6 человек, еще двое получили сильное отравление. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".