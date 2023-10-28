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ЧП на шахте имени Костенко: министр Сырым Шарипханов выехал в Караганду

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Глава МЧС Сырым Шарипханов
Глава МЧС Сырым Шарипханов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для руководства штабом по ликвидации аварии на шахте имени Костенко компании "АрселорМитталТемиртау" на место выехал министр по ЧС генерал-майор Сырым Шарипханов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации МЧС, введен план ликвидации аварии. Вводятся дополнительные силы горноспасателей.

"Всего к поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и 8 единиц техники Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы. Также на месте задействованы 22 сотрудника подразделений МЧС.

Для информационной и психологической поддержки открыты телефоны горячей линии в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, "АрселорМиттал Темиртау" 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08)", – говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале МЧС.

Напомним, минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде, ранее сообщалось о гибели 7 человек. Как сообщили в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

Другие происшествия на предприятиях АМТ

Напомним, 17 августа этого года произошла авария на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиталл Темиртау". Погибли 5 человек. При этом всего в момент аварии в шахте находилось 227 человек, 16 из которых получили вред здоровью.

В конце прошлого года президент Казахстана много говорил о проблемах с безопасностью на предприятиях АМТ.

Так, выступая перед общественностью Мангистауской области, Касым-Жомарт Токаев затронул тему безопасности труда в стране.

"К большому сожалению, аварии на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан", – отметил глава государства.

На тот момент президент говорил об аварии на шахте имени Ленина, случившейся 3 ноября 2022 года, в городе Шахтинске. Тогда погибли пятеро шахтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2042914-chp-na-shahte-imeni-kostenko-ministr-syrym-shariphanov-vyehal-v-karagandu/

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