Число погибших на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 11

До 11 человек увеличилось число погибших на шахте в Караганде. Об этом сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на своей странице в Facebook, передает NUR.KZ .

"Сегодня на шахте им. Костенко произошел пожар, который, к нашему большому сожалению, привел к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлены 18 человек. Информация по состоянию на 09.00 утра.

Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров.

На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

С момента прибытия на шахту был создан оперативный штаб под моим руководством, в который вошли ответственные лица и коллеги.

На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и 3 психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших. Работают телефоны горячей линии (8-7172) 49-72-70, (8-7212) 51-72-23", - написал он.

Напомним, минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде, ранее сообщалось о гибели 7 человек. Как сообщили в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

Другие происшествия на предприятиях АМТ

Напомним, 17 августа этого года произошла авария на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиталл Темиртау". Погибли 5 человек. При этом всего в момент аварии в шахте находилось 227 человек, 16 из которых получили вред здоровью.

В конце прошлого года президент Казахстана много говорил о проблемах с безопасностью на предприятиях АМТ.

Так, выступая перед общественностью Мангистауской области, Касым-Жомарт Токаев затронул тему безопасности труда в стране.

"К большому сожалению, аварии на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан", – отметил глава государства.

На тот момент президент говорил об аварии на шахте имени Ленина, случившейся 3 ноября 2022 года, в городе Шахтинске. Тогда погибли пятеро шахтеров.

Кроме того, в середине декабря глава государства также высказывался о травматизме и гибели людей на производстве компании "АрселорМиттал Темиртау".

По его словам, с 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 наших граждан.

"Только в этом году (в 2022-м – прим. ред.) погибли 14 человек, в том числе один работник – на прошлой неделе. Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер", – подчеркивал Токаев.