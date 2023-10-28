Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Число погибших на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 11

Опубликовано:

Шахтер
Шахтер. Иллюстративное фото: Juan Jose Napuri / Getty Images

До 11 человек увеличилось число погибших на шахте в Караганде. Об этом сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на своей странице в Facebook, передает NUR.KZ .

"Сегодня на шахте им. Костенко произошел пожар, который, к нашему большому сожалению, привел к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлены 18 человек. Информация по состоянию на 09.00 утра.

Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров.

На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

С момента прибытия на шахту был создан оперативный штаб под моим руководством, в который вошли ответственные лица и коллеги.

На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и 3 психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших. Работают телефоны горячей линии (8-7172) 49-72-70, (8-7212) 51-72-23", - написал он.

Напомним, минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде, ранее сообщалось о гибели 7 человек. Как сообщили в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

Другие происшествия на предприятиях АМТ

Напомним, 17 августа этого года произошла авария на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиталл Темиртау". Погибли 5 человек. При этом всего в момент аварии в шахте находилось 227 человек, 16 из которых получили вред здоровью.

В конце прошлого года президент Казахстана много говорил о проблемах с безопасностью на предприятиях АМТ.

Так, выступая перед общественностью Мангистауской области, Касым-Жомарт Токаев затронул тему безопасности труда в стране.

"К большому сожалению, аварии на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан", – отметил глава государства.

На тот момент президент говорил об аварии на шахте имени Ленина, случившейся 3 ноября 2022 года, в городе Шахтинске. Тогда погибли пятеро шахтеров.

Кроме того, в середине декабря глава государства также высказывался о травматизме и гибели людей на производстве компании "АрселорМиттал Темиртау".

По его словам, с 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 наших граждан.

"Только в этом году (в 2022-м – прим. ред.) погибли 14 человек, в том числе один работник – на прошлой неделе. Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер", – подчеркивал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2042910-chislo-pogibshih-na-shahte-imeni-kostenko-v-karagande-uvelichilos-do-11/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.