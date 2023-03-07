Нападение на школьников в СКО: шоколад в подарок за спасенные жизни объяснил глава Минпросвещения

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минпросвещения в кулуарах кабмина рассказал о планах поощрить тех ребят, которые задержали подростка, напавшего на школьников в Петропавловске, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, почему после нападения в школе Петропавловска Гани Бейсембаев не торопился с комментариями, а только поздно вечером высказался о ситуации.

Также журналисты спросили, чем он был занят все это время и посещал ли школу, где чудом удалось избежать трагедии.

По данным представителей СМИ, ученикам, которые обезвредили нападавшего, поаплодировали на линейке и подарили шоколадки. В связи с этим они поинтересовались, не планирует ли министр лично посетить эту школу и поблагодарить школьников, которые спасли своих одноклассников.

Гани Бейсембаев в ответ сообщил, что сразу после информации о нападении подростка в школе Петропавловска посчитал главной задачей – обеспечение безопасности детей.

"Оперативно была проведена работа в министерстве в тот же день. Я собрал комиссию и направил в Петропавловск. После этого была полностью изучена в целом (ситуация – прим. ред.) не только в данном регионе, но и во всех. Поэтому было обсуждено и параллельно с начальником управления образования, с акимами, после этого мы полностью по результатам мониторинговой группы провели экстренное совещание по дополнительным мерам. Кроме проверки Петропавловска – всех регионов. Здесь была полностью работа комиссии, которая именно работала над обеспечением безопасности детей всей нашей страны", – заявил он в ответ.

При этом, он признался, что планирует поехать в Петропавловск после праздников.

"Ваш вопрос правильный. В планах поездка в Петропавловск у меня обязательно намечена. Кроме шоколадок нужно особое внимание. И это все в моих планах есть. После 8 марта я обязательно вас осведомлю, что мы встретились не только с этими малышами. Хочу поблагодарить их родителей за воспитание детей. Вы увидите (что будем дарить – прим.ред.), давайте, когда я буду на месте, осведомлю. Нужно дарить то, что необходимо ребенку", – заверил министр.

Что произошло в школе Петропавловска?

13 февраля в одной из школ Петропавловска произошло нападение на детей. Сообщалось, что девятиклассник пронес в школу топор и нож. В туалете он надел маску, а после вышел в коридор и ранил троих учеников. Двоих из них госпитализировали в больницу, одному оказали помощь и отпустили домой.

Позже пострадавший ученик рассказал о том, что произошло в школе. По его словам, нападение было бесшумным, помимо топора, при нападавшем был еще нож.

На следующий день в МВД раскрыли детали произошедшего – выяснились, что нападавшего задержали учителя и ученики старших классов.

Вскоре стало известно, что подростка, которого подозревают в нападении на детей, арестовали.

А школьника, который задержал одноклассника с топором, наградили. Благодарственные письма от военно-патриотического движения "Жас сарбаз" получили Нурислам Сандыбай и его родители.

Проверки безопасности в школах Казахстана

После нападения на учеников в одной из школ Петропавловска в Минпросвещения поручили провести проверки безопасности во всех общеобразовательных школах страны.

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов отметил, что в школе, где произошло нападение, не было профессиональной охраны. А глава комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова объявила о проверках безопасности в казахстанских школах.

Кроме того, ответственным госорганам поручили завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.

Позднее заместитель начальника управления Департамента по контролю за охранной деятельностью МВД РК Серик Куспанов рассказал, на 1 января 2023 года частными охранными организациями, имеющими соответствующую лицензию, охраняется 3 404 школы и 1 371 детский сад страны.

Сегодня глава МВД Марат Ахметжанов также высказался о том, что нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а вахтеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012060-napadenie-na-shkolnikov-v-sko-shokolad-v-podarok-za-spasennye-zhizni-obyasnil-glava-minprosvescheniya/