Гололед, метели и паводки обрушились на Казахстан в первые дни весны

Спасатели укладывают мешкотару. Иллюстративное фото: МЧС РК

На юге Казахстана из-за резкого потепления начались паводки, а на западе и востоке зима еще в самом разгаре - здесь бушуют метели, трассы закрывают из-за непогоды, передает сайт телеканала КТК.

Из-за гололедицы коммунальные службы Семея переведены на усиленный режим работы. Накануне школьников сразу двух смен, как и на прошлой неделе, отправили учиться дома. Улицы покрыты льдом, а после дождя - еще и водой.

В травмпункте наплыв пострадавших. За последнюю неделю после падений на льду к медикам обратилось около 300 человек. Врачи просят как можно реже выходить на улицу во избежание травм.

"Очень много людей поступает с переломами, травмами, растяжениями. Круглосуточно работаем, в авральном режиме. Очень много. Вот с 1-го по 5-е (февраля - прим. ред.) 290 человек примерно поступило. Из них переломов - 94. Растяжение связок - где-то 120 человек. С голеностопами, руками", – рассказал заведующий отделением травматологии БСМП Семея Даурен Дюсенбаев.

В Усть-Каменогорске, как передает телеканал, лед не только под ногами, но и над головой. Ходить скользко, а возле зданий - еще и опасно. Снег с крыш превратился в глыбы льда, местами 20-сантиметровой толщины. Это настоящая угроза для пешеходов.

Сильный гололед мешает передвижению горожан. Вчера школьников областного центра с 1-х по 9-е классы впервые за долгое время перевели на дистанционный формат.

А в Актюбинской области не стихают метели. Не прекращаются и осадки - снег вперемешку с дождем. На улице с утра гололед, днем - слякоть. В воскресенье в регионе закрыли дороги сразу в семи районах. Но и это не помогло. В степи застряли 7 пассажирских автобусов, 15 легковых и 366 грузовых авто.

"Силами спасателей 106 граждан Узбекистана размещены в мечеть села Айтеке би. В тот же день поступила информация о том, что в Мугалжарском районе, в 60 километрах от районного центра, 24-летней беременной женщине по состоянию здоровья необходима госпитализация", – сообщили в ДЧС региона.

Спасатели доставили женщину в больницу города Кандыагаша. Водители же не успевают отслеживать штормовые предупреждения.

Так, в минувшие выходные здесь случился скандал: люди не получили сообщения и выехали за город, но путь им преградила полиция. Оказалось, что из-за плохой погоды дорогу закрыли. Водители долго возмущались, но в итоге пришлось разворачиваться.

Источник: КТК

Между тем на юге Казахстана уже начались паводки. Ранее талые воды подтопили село в Алматинской области, а за последние два дня талой водой залило улицы и дворы в Жетысуской области. Несколько семей оказались заблокированными в своих домах из-за паводка.

В Туркестанской области паводки начались еще в феврале. Тогда в регионе подтопило села нескольких районов, а также города Кентау, Туркестан и Арысь. Последствия подтопления последнего МЧС показало с высоты.

Через пару дней талыми водами подтопило несколько сел и в Жамбылской области. Спасатели напомнили казахстанцам о необходимости своевременной очистки арычной системы, вывозе снега и очистке водосточных желобов от мусора.

Угрозы паводков в Казахстане

В МЧС ранее уже предупреждали, что в этом году в Казахстане возможны масштабные паводки из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы. Как сообщал глава МЧС Юрий Ильин, в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, то есть более 127 тыс. домов.

В январе в министерстве называли регионы с высоким риском подтоплений, в числе которых была и Жетысуская область.

А вчера специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2011986-gololed-meteli-pavodki-chto-proishodit-v-regionah-kazahstana-v-pervye-dni-vesny-video/