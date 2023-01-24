МЧС: 13 регионов Казахстана в зоне высокого риска паводков

Ликвидация последствий паводка. Иллюстративное фото: МЧС РК

Министр по ЧС Юрий Ильин на заседании правительства сообщил, что на сегодня 255 населенных пунктов Казахстана остаются в зоне риска подтопления, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы МЧС, регионы разделены по степеням риска паводков, исходя из анализа величины запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубины ее промерзания, а также учитывая наличие ледяной корки под снегом.

"К регионам с высокими рисками относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и области Абай, Жетысу.

Со средними рисками - область Улытау и Павлодарская область. На сегодня в зоне риска подтопления остаются 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан", – добавил министр.

Ильин отметил также, что основными причинами подтоплений обычно становятся зарастание и заиление русел рек, отсутствие дренажно-арычных систем, строительство домов в водоохранных полосах.

Напомним, прошлой весной паводки затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах Казахстана. Например, в ЗКО вода размыла переправу и разрушила школу. В двух регионах этой области пришлось ввести режим ЧС.

В Атырауской области из-за паводковых вод из берегов вышла река Ногайты. Жителей близлежащего села срочно эвакуировали. А в Павлодарской области дома и дворы жителей села Рождественка буквально затопило грязной водой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2006520-mchs-13-regionov-kazahstana-v-zone-vysokogo-riska-pavodkov/