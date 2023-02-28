МЧС: В этом году паводок в Казахстане может быть масштабным

Ликвидация последствий паводка. Иллюстративное фото: МЧС РК

Глава МЧС Юрий Ильин на заседании кабмина рассказал о рисках паводков в Казахстане из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы, передает корреспондент NUR.KZ.

Юрий Ильин сообщил, что подтоплениям, случившимся в начале месяца в южных регионах страны, поспособствовало отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов, а также отсутствие арычно-дренажной системы внутри пострадавших поселков.

В результате, по его словам, были подтоплены дворы и улицы 46 населенных пунктов в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в Шымкенте.

"Данный факт, возможно, можно было заблаговременно предотвратить в рамках программных документов. Но в итоге факт на лицо, это говорит о формальном подходе к исполнению поручений и планирующих документов", – заявил глава МЧС.

Он также объяснил, почему в этом году ожидаются масштабные паводки.

"В этом году паводок может быть масштабным из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы. При неблагоприятном развитии паводковой ситуации в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан", - сообщил Ильин.

По его данным, с начала года сложная ситуация складывается на Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе. На сегодня наполнение Шардаринского водохранилища – 5,1 млрд куб м., или 98%, а на Коксарайском контррегуляторе – 1,8 млрд кубометров, или 60%.

"Возможная паводковая ситуация осложняется тем, что в случае повышенного сброса с Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора возможно затопление территорий Туркестанской и Кызылординской областей", - резюмировал Юрий Ильин.

Быть готовыми к паводкам призвал и премьер-министр Алихан Смаилов.

"Как отмечается в прогнозе "Казгидромета", в марте ожидается выше нормы температура воздуха и количество осадков в южных и восточных регионах страны. К этому надо быть готовыми", - отметил глава кабмина.

Отметим, в конце января в МЧС называли регионы с высоким риском паводков этой весной. В их числе была и Жамбылская область.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуировать по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Паводки в Казахстане

Добавим также, что с начала февраля некоторые регионы Казахстана страдают от паводков и подтоплений. Так, в начале февраля в Туркестанской области подтопило села нескольких районов, а также города Кентау, Туркестан и Арысь. Последствия подтопления последнего МЧС показало с высоты.

Через пару дней талыми водами подтопило несколько сел и в Жамбылской области. Спасатели напомнили казахстанцам о необходимости своевременной очистки арычной системы, вывозе снега и очистке водосточных желобов от мусора.

В середине февраля из-за обильных дождей залило улицы Шымкента. Воду с улиц откачивали больше 170 рабочих и несколько десятков единиц техники.

На прошлой неделе жители села в Алматинской области заявили, что боятся обрушения своих домов. По их словам, фундаменты многих строений размыло талыми водами, а в стенах построек образовались трещины. В акимате заявили, что предупреждали сельчан заранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2011108-mchs-v-etom-godu-pavodok-v-kazahstane-mozhet-byt-masshtabnym/