Дождь и 27 градусов тепла ожидаются в мегаполисах Казахстана

Пара. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 7 марта, в Алматы и Шымкенте ожидается теплая погода без осадков, а астанчан предупреждают о дожде. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня днем ожидается +18...+20°C, ночью температура опустится до +5...+7°C. Осадков в южной столице не будет, а скорость ветра составит 3-5 метров в секунду.

В Шымкенте днем столбики термометров поднимутся до +25...+27°C , а ночью похолодает до +13...+15°C. В третьем мегаполисе также прогнозируют солнечный день без осадков, однако горожан предупреждают о сильном ветре с порывами до 15-20 м/с.

В Астане сегодня ожидается дождь и сильный ветер, из-за которого в столице объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха днем составит +2...+4°C, ночью - от +3 до -5°C.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011977-dozhd-i-27-gradusov-tepla-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/