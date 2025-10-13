Где отбывают наказание осужденные по делу Шерзата Болата
Глава КУИС МВД в кулуарах правительственного часа мажилиса рассказал о том, как отбывают наказание осужденные за убийство Шерзата Болата, передает корреспондент NUR.KZ.
"Там группа лиц 7-8 человек, они отбывают наказание в соответствии с приговором суда в учреждении по (определенному судом - прим.авт) режиму. Отбывают наказание в общих условиях, в соответствии с законодательством", - сообщил глава КУИС МВД Абай Кайырбеков.
Он добавил, что осужденные пока не приступили к работе для выплаты назначенного судом морального ущерба.
"Они только прибыли, после проверки их навыков к работе и обучения мы будем решать вопрос их трудоустройства", - сказал Абай Кайырбеков.
Журналисты отметили случай, когда в одном из изоляторов праздновался день рождения - в соцсетях сообщалось, что это были подозреваемые в убийстве Шерзата Болата.
"Такого они не позволят себе, данный факт был в изоляторе временного содержания. Такие факты в период содержания в учреждении невозможны. Есть камеры видеонаблюдения. По тому факту Департамент полиции Алматы проводил расследование, виновные руководители понесли наказание", - добавил глава КУИС.
Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Через несколько дней полностью сгорел дом семьи мальчика.
На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняли в недонесении о преступлении.
5 июня в Талдыкоргане по резонансному делу был вынесен приговор. Обвиняемому в убийстве подростка Абзалу Шынасылу суд назначил 23 года лишения свободы. Другие подсудимые получили от 7 до 20 лет лишения свободы, а несовершеннолетний обвиняемый - 1,5 года в колонии-поселении.
Позже стало известно, что осужденные подали апелляционные жалобы. Их приговоры были оставлены без изменения.
