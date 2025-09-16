Улицу в Талгаре хотят переименовать в честь Шерзата Болата

Адвокат семьи Шерзата Болата Мейрман Шекеев предложил акиму Талгара переименовать одну из улиц возле места убийства в честь погибшего 16-летнего парня, передает NUR.KZ.

Адвокат Мейрман Шекеев на своей странице в Instagram рассказал, что озвучил предложение главе города Арыстанбеку Абилхаирулы и тот поддержал идею.

"Улицы на месте, где пролилась кровь 16-летнего Шерзата, и он погиб, называются Менделеева и Руставели. Обе они названы не в честь казахских деятелей, внесших вклад в Талгар или даже в Казахстан. Это наследие советской власти.

Поэтому я предложил акиму Талгара назвать улицу Менделеева в честь покойного Шерзата. Он постарается поддержать мое предложение по мере возможности", - написал в посте Мейрман Шекеев.

Ранее адвокат Мейрман Шекеев рассказал, что семья погибшего 16-летнего Шерзата Болата получит новое жилье. Дом строят при поддержке спонсора и под контролем акимата. Планируется, что он будет готов к октябрю. На днях в Талгаре провели поминальный обед к годовщине смерти 16-летнего подростка Шерзата Болата, а также его дяди, 30-летнего Нурканата Гайыпбаева. Сотни людей собрались, чтобы почтить память погибших. Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Через несколько дней полностью сгорел дом семьи мальчика. На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняли в недонесении о преступлении. 5 июня в Талдыкоргане по резонансному делу был вынесен приговор. Обвиняемому в убийстве подростка Абзалу Шынасылу суд назначил 23 года лишения свободы. Другие подсудимые получили от 7 до 20 лет лишения свободы, а несовершеннолетний обвиняемый - 1,5 года в колонии-поселении. Позже стало известно, что осужденные подали апелляционные жалобы. Их приговоры были оставлены без изменения.

