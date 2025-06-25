Осужденные по делу Шерзата Болата подали апелляцию

Осужденные по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата подали апелляционные жалобы. Об этом сообщил адвокат потерпевший стороны Мейрман Шекеев, передает NUR.KZ.

Как рассказал адвокат на своей странице в Instagram, апелляционные жалобы подали все кроме Шынгыса Белгожаева и несовершеннолетнего осужденного.

"Хочу прояснить: 21 июня поступила апелляция. Осужденные имеют право подать жалобы в течение 15 дней после вынесения приговора. Насколько мне известно, все осужденные намерены обжаловать приговор. Мы сообщим дату и время заседания", - отметил Мейрман Шекеев.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Алматинский областной суд.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

5 июня в Талдыкоргане по резонансному делу был вынесен приговор. Обвиняемому в убийстве подростка Абзалу Шынасылу суд назначил 23 года лишения свободы. Другие подсудимые получили от 7 до 20 лет лишения свободы, а несовершеннолетний обвиняемый - 1,5 года в колонии-поселении.