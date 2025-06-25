Осужденные по делу Шерзата Болата подали апелляцию
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Осужденные по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата подали апелляционные жалобы. Об этом сообщил адвокат потерпевший стороны Мейрман Шекеев, передает NUR.KZ.
Как рассказал адвокат на своей странице в Instagram, апелляционные жалобы подали все кроме Шынгыса Белгожаева и несовершеннолетнего осужденного.
"Хочу прояснить: 21 июня поступила апелляция. Осужденные имеют право подать жалобы в течение 15 дней после вынесения приговора. Насколько мне известно, все осужденные намерены обжаловать приговор. Мы сообщим дату и время заседания", - отметил Мейрман Шекеев.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Алматинский областной суд.
Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года.
На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.
5 июня в Талдыкоргане по резонансному делу был вынесен приговор. Обвиняемому в убийстве подростка Абзалу Шынасылу суд назначил 23 года лишения свободы. Другие подсудимые получили от 7 до 20 лет лишения свободы, а несовершеннолетний обвиняемый - 1,5 года в колонии-поселении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2259165-osuzhdennye-po-delu-sherzata-bolata-podali-apellyaciyu/
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