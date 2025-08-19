Апелляция по делу Шерзата Болата: какое решение приняла коллегия

Сегодня дело об убийстве Шерзата Болата рассмотрела апелляционная коллегия Алматинского областного суда, принято решение, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, апелляционные жалобы подали осужденные по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата.

Кроме того, судом первой инстанции было вынесено частное постановление с обращением внимания прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей Даны Жаксыкелды, Эльмиры Нурбековой, Арлана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.

Не согласившись с приговором суда, осужденные и их адвокаты обжаловали его в апелляционном порядке.

А на частное постановление суда первой инстанции адвокатом Сыдыкбековым в интересах свидетеля Жаксыкелды была подана частная жалоба.

"Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда от 19 августа 2025 года приговор суда и частное постановление оставлены без изменения.

Приговор вступил в законную силу", - сообщили в областном суде.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняли в недонесении о преступлении.

5 июня в Талдыкоргане по резонансному делу был вынесен приговор. Обвиняемому в убийстве подростка Абзалу Шынасылу суд назначил 23 года лишения свободы. Другие подсудимые получили от 7 до 20 лет лишения свободы, а несовершеннолетний обвиняемый - 1,5 года в колонии-поселении.

Позже стало известно, что осужденные подали апелляционные жалобы. Также сообщалось, что несовершеннолетний отбыл свое наказание согласно приговору суда первой инстанции. Постановлением от 23 июля 2025 года он был освобожден из-под стражи.

