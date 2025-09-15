Поминальный обед по Шерзату Болату и его дяде Нурканату провели в Талгаре

В Талгаре провели поминальный обед к годовщине смерти 16-летнего подростка Шерзата Полата, а также его дяди, 30-летнего Нурканата Гайыпбаева, сообщает телеканал Almaty.

По информации телеканала, сотни людей собрались, чтобы почтить память погибших, трагическая судьба которых в прошлом году потрясла весь регион.

"Поминки собрали не только родных и близких погибших, но и общественных активистов, журналистов, адвокатов и правозащитников, неравнодушных к этому делу. Присутствующие почтили память погибших молитвами, словами поддержки и воспоминаниями",- сказано в публикации.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняли в недонесении о преступлении.

5 июня в Талдыкоргане по резонансному делу был вынесен приговор. Обвиняемому в убийстве подростка Абзалу Шынасылу суд назначил 23 года лишения свободы. Другие подсудимые получили от 7 до 20 лет лишения свободы, а несовершеннолетний обвиняемый - 1,5 года в колонии-поселении.

Позже стало известно, что осужденные подали апелляционные жалобы. Их приговоры были оставлены без изменения.

