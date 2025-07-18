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      Карина Мамаш прокомментировала приговор бывшему мужу

      Опубликовано:

      Карина Мамаш
      Карина Мамаш дала комментарий СМИ. Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко

      После оглашения приговора суда в отношении Сакена Мамаша, которого осудили на 6 лет за истязания жены, Карина Мамаш дала комментарий СМИ, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Пусть почувствует, может быть, он осознает. Он лишь смеялся до этого. Справедливость восторжествовала.

      Благодарю всех девушек за поддержку, каждого человека, кто подходил ко мне, все медиа. Я все вижу, все читаю. Я мало что выкладывала у себя на странице. Еще раз хочу сказать огромное спасибо.

      Я хочу, чтобы девушки знали - там, где любят, там не бьют. Безвыходных ситуаций нет, когда в стране есть такие кризисные центры, и такие люди, которые работают на голом энтузиазме. Справедливость всегда восторжествует", - сказала Карина Мамаш.

      Она добавила, что Сакен Мамаш оставил ее с детьми без жилья, и не платит алименты. По ее словам, экс-супруг пытался "купить ее молчание тремя квартирами".

      "Я сказала ему "нет". Я не на улице, я зарабатываю и обеспечиваю детей сама. Я ему всегда говорила, что "ты можешь выйти достойно из этой ситуации в глазах своих детей", но человек переживает только за себя. Если у человека в 47 лет нет ума, я не собираюсь нести за это ответственность", - добавила Карина Мамаш.

      Напомним, сегодня истязавшему жену Сакену Мамашу вынесли приговор в суде.

      "Суд постановил признать Сакена Мамаш виновным в совершении уголовного преступления по статье 110 части 2 УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет", - объявил судья.

      Мамаш признан виновным в истязании лица, материально зависимого от него, а также лишен дипломатического ранга.

      Дело экс-дипломата Сакена Мамаша

      Напомним, в мае прошлого года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа.

      В МИД РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан - отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы. В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.

      Вскоре известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста. Время спустя Мамаш заявила об угрозах, в полиции Астаны по этому факту также завели уголовное дело.

      В том же месяце суд вынес решение по делу Сакена Мамаша - экс-советника арестовали на 15 суток. Его признали виновным в административном правонарушении - причинении легкого вреда здоровью. В октябре прошлого года Карина сообщила в соцсетях, что официально развелась с мужем.

      В апреле текущего года в полиции сообщили, что Сакен Мамаш был арестован, а в конце мая стало известно, что дело поступило в суд.

      Также стало известно, что Карина Мамаш просила сделать судебный процесс закрытым, поскольку в материалах дела есть интимные подробности их семейной жизни.

      А адвокат Сакена Мамаша попросил содержание под стражей заменить на более мягкую меру, не связанную с изоляцией. Однако суд отказался отпускать Сакена Мамаша из-под стражи.

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