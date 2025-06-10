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Дело дипломата Сакена Мамаша: как будет проходить суд

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Суд
Суд. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В Астане сегодня началось главное судебное разбирательство по делу Карины Мамаш, которая обвиняет бывшего мужа Сакена Мамаша в избиении, передает корреспондент NUR.KZ.

Карина Мамаш просит сделать процесс закрытым, поскольку в материалах дела есть интимные подробности их семейной жизни. Карина Мамаш пояснила, что у нее есть дети, и она не хотела бы, чтобы в дальнейшем им стали известны подробности дела.

Сакен Мамаш заявил, что просит открытого заседания.

Суд удалился в совещательную комнату.

В итоге судья принял решение удовлетворить ходатайство Карины Мамаш частично, оставив открытой подготовительную часть и закрытой часть суда, начиная с судебного следствия.

При этом оглашение приговора в суде будет открытым.

Дело экс-дипломата Сакена Мамаша

Напомним, в мае прошлого года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа.

В МИД РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан - отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы. В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.

Вскоре известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста. Время спустя Мамаш заявила об угрозах, в полиции Астаны по этому факту также завели уголовное дело.

В том же месяце суд вынес решение по делу Сакена Мамаша - экс-советника арестовали на 15 суток. Его признали виновным в административном правонарушении - причинении легкого вреда здоровью. В октябре прошлого года Карина сообщила в соцсетях, что официально развелась с мужем.

В апреле текущего года в полиции сообщили, что Сакен Мамаш был арестован, а на прошлой неделе стало известно, что дело поступило в суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253816-process-po-delu-kazahstanskogo-diplomata-sakena-mamasha-mozhet-proyti-v-zakrytom-rezhime/