Суд отказался отпускать Сакена Мамаша из-под стражи

Сегодня в Астане начался процесс по делу Карины Мамаш и Сакена Мамаша. Адвокат экс-посла попросил изменить подсудимому меру пресечения, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат Сакена Мамаша, обвиняемого в истязании бывшей жены, заявил ходатайство об изменении меры пресечения и попросил "Содержание под стражей" заменить на более мягкую меру, не связанную с изоляцией.

Как отметили адвокат и сам Сакен Мамаш, подсудимый не пытался скрыться и покинуть Казахстан, и не препятствовал следствию.

Однако суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать - решения суда бывший дипломат будет дожидаться под стражей.

Отметим, сегодня также стало известно, что Карина Мамаш просила сделать судебный процесс закрытым, поскольку в материалах дела есть интимные подробности их семейной жизни.

В итоге судья удовлетворил ходатайство лишь частично - подготовительная часть судебного процесса и оглашение приговора будут открытыми, а основная часть суда, начиная с судебного следствия, - закрытой.

Дело экс-дипломата Сакена Мамаша

Напомним, в мае прошлого года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа.

В МИД РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан - отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы. В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.

Вскоре известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста. Время спустя Мамаш заявила об угрозах, в полиции Астаны по этому факту также завели уголовное дело.

В том же месяце суд вынес решение по делу Сакена Мамаша - экс-советника арестовали на 15 суток. Его признали виновным в административном правонарушении - причинении легкого вреда здоровью. В октябре прошлого года Карина сообщила в соцсетях, что официально развелась с мужем.

В апреле текущего года в полиции сообщили, что Сакен Мамаш был арестован, а на прошлой неделе стало известно, что дело поступило в суд.