Истязавшему жену Сакену Мамашу вынесли приговор в суде
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В столичном суде сегодня вынесли приговор по делу Карины Мамаш - она обвинила своего теперь уже бывшего супруга Сакена Мамаша в систематических истязаниях, передает корреспондент NUR.KZ.
Все это время суд проходил в закрытом режиме, СМИ получили доступ лишь на первое заседание и на последнее, где был оглашен приговор.
Судья по делу постановил признать экс-дипломата Сакена Мамаша виновным в совершении уголовного преступления в отношении Карины Мамаш, которая являлась его супругой.
"Суд постановил признать Сакена Мамаш виновным в совершении уголовного преступления по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет", - объявил судья.
Мамаш признан виновным в истязании лица, материально зависимого от него, а также лишен дипломатического ранга.
Дело экс-дипломата Сакена Мамаша
Напомним, в мае прошлого года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа.
В МИД РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан - отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы. В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.
Вскоре известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста. Время спустя Мамаш заявила об угрозах, в полиции Астаны по этому факту также завели уголовное дело.
В том же месяце суд вынес решение по делу Сакена Мамаша - экс-советника арестовали на 15 суток. Его признали виновным в административном правонарушении - причинении легкого вреда здоровью. В октябре прошлого года Карина сообщила в соцсетях, что официально развелась с мужем.
В апреле текущего года в полиции сообщили, что Сакен Мамаш был арестован, а в конце мая стало известно, что дело поступило в суд.
Также стало известно, что Карина Мамаш просила сделать судебный процесс закрытым, поскольку в материалах дела есть интимные подробности их семейной жизни.
А адвокат Сакена Мамаша попросил содержание под стражей заменить на более мягкую меру, не связанную с изоляцией. Однако суд отказался отпускать Сакена Мамаша из-под стражи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266521-istyazavshemu-zhenu-sakenu-mamashu-vynesli-prigovor-v-sude/
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