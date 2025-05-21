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Жена обвинила в избиении: дело экс-дипломата Сакена Мамаша поступило в суд

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Сакен Мамаш
Сакен Мамаш. Фото: facebook.com/saken.mamash

На следующей неделе в Астане состоится суд по делу Сакена Мамаша, которого экс-супруга обвинила в избиении, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"Дело в отношении Сакена Мамаша поступило в межрайонный суд по уголовным делам города Астаны", - сообщили в пресс-службе судов столицы корреспонденту NUR.KZ.

Отмечается, что предварительное слушание состоится 29 мая в 10:00.

Дело экс-дипломата Сакена Мамаша

Напомним, в мае прошлого года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа.

В МИД РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан - отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы. В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.

Вскоре известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста. Время спустя Мамаш заявила об угрозах, в полиции Астаны по этому факту также завели уголовное дело.

В том же месяце суд вынес решение по делу Сакена Мамаша - экс-советника арестовали на 15 суток. Его признали виновным в административном правонарушении - причинении легкого вреда здоровью. В октябре прошлого года Карина сообщила в соцсетях, что официально развелась с мужем.

А в апреле текущего года в полиции сообщили, что Сакен Мамаш был арестован.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247393-zhena-obvinila-v-izbienii-delo-diplomata-sakena-mamasha-postupilo-v-sud/