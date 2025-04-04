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Арестован бывший дипломат Сакен Мамаш

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Қазақ тілінде оқу
Сакен Мамаш
Сакен Мамаш. Фото: facebook.com/saken.mamash

В Астане арестовали бывшего дипломата Сакена Мамаша, которого его экс-супруга обвинила в избиении, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на столичную полицию.

"По факту систематического нанесения побоев своей супруге в отношении экс-советника посла в прошлом году было возбуждено уголовное дело.

Полицией была создана следственно-оперативная группа. Проведен комплекс необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. Собрана и закреплена значительная доказательная база.

По итогам расследования в отношении подозреваемого М.С. следственным судом был избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

В интересах следствия иные сведения досудебного расследования не подлежат разглашению, добавили в ДП.

Напомним, в мае прошлого года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа.

В Министерстве иностранных дел РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан - отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы.

В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.

"Возбудили по факту истязания. По нему не могу сказать, где он сейчас находится. Там, во-первых, материалы направлены на экспертизу – по результатам экспертизы будет решение приниматься. Пока надо посмотреть результаты экспертизы, допросы, опросы… сейчас проходят процессуальные действия", - говорил в середине мая замглавы МВД Игорь Лепеха.

9 мая стало известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста.

В июне жена казахстанского дипломата Карина Мамаш заявила об угрозах, в полиции Астаны по этому факту также завели уголовное дело.

В том же месяце суд вынес решение по делу Сакена Мамаша - экс-советника арестовали на 15 суток. Его признали виновным в административном правонарушении - причинении легкого вреда здоровью.

В октябре прошлого года Карина сообщила в соцсетях, что официально развелась с мужем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233077-arestovan-byvshiy-diplomat-saken-mamash/