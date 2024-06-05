Избивал муж-дипломат: в полиции отреагировали на заявление Карины Мамаш об угрозах

Жена казахстанского дипломата Карина Мамаш, ранее сообщавшая об избиениях со стороны мужа, также заявила об угрозах – в полиции Астаны по этому факту завели уголовное дело, передает NUR.KZ.

Напомним, вчера появилась информация о том, что родственники мужа Карины Мамаш начали угрожать ее родным. Об этом девушка рассказала сама в соцсетях.

В пресс-службе ДП Астаны сообщили, что по этому факту начали расследование.

"По факту угрозы в отношении гражданки Мамаш К. управлением полиции района Есиль возбуждено уголовное дело. По результатам расследования будет принято процессуальное решение", – сообщили правоохранители.

Напомним, в начале мая супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа. В Министерстве иностранных дел РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан – отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы.

В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.

"Возбудили по факту истязания. По нему не могу сказать, где он сейчас находится. Там, во-первых, материалы направлены на экспертизу – по результатам экспертизы будет решение приниматься. Пока надо посмотреть результаты экспертизы, допросы, опросы… сейчас проходят процессуальные действия", – говорил в середине мая замглавы МВД Игорь Лепеха.

9 мая стало известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста.