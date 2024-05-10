Жена дипломата заявила об избиении мужем: полиция Астаны завела уголовное дело

В полиции Астаны завели уголовное дело после того, как супруга советника посла РК в ОАЭ Карина Мамаш заявила о том, что супруг избил ее, передает корреспондент NUR.KZ.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, проводится следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Напомним, несколько дней назад казахстанка обвинила своего супруга, который является советником в посольстве в ОАЭ, в нанесении побоев ей и ее сестре. Она сообщила, что супруг на протяжении 10 лет избивает ее.

В тот же день в МИД Казахстана заявили, что отзывают советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его супруги Карины о многолетних избиениях и насилии.

Позднее сообщалось, что женщина вернулась в Казахстан с детьми и сестрой и сейчас находится в кризисном центре Астаны.