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Жена дипломата заявила об избиении мужем: полиция Астаны завела уголовное дело

Опубликовано:

Карина Мамаш
Карина Мамаш. Фото: instagram.com/korgau_astana

В полиции Астаны завели уголовное дело после того, как супруга советника посла РК в ОАЭ Карина Мамаш заявила о том, что супруг избил ее, передает корреспондент NUR.KZ.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, проводится следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Напомним, несколько дней назад казахстанка обвинила своего супруга, который является советником в посольстве в ОАЭ, в нанесении побоев ей и ее сестре. Она сообщила, что супруг на протяжении 10 лет избивает ее.

В тот же день в МИД Казахстана заявили, что отзывают советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его супруги Карины о многолетних избиениях и насилии.

Позднее сообщалось, что женщина вернулась в Казахстан с детьми и сестрой и сейчас находится в кризисном центре Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2098298-zhena-diplomata-zayavila-ob-izbienii-muzhem-policiya-astany-zavela-ugolovnoe-delo/

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