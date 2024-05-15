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Казахстанского дипломата обвинили в избиении жены: о деле высказались в МВД

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Карина Мамаш
Карина Мамаш. Фото: instagram.com/korgau_astana

В МВД сегодня высказались о ситуации с советником посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, которого ранее супруга обвинила в избиениях, передает корреспондент NUR.KZ.

Недавно супруга казахстанского дипломата в ОАЭ Карина Мамаш заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны своего мужа. В МИД тогда сообщили, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан - его делом займутся правоохранительные органы.

В департаменте полиции Астаны позже рассказали, что возбуждено уголовное дело.

"Возбудили по факту истязания. По нему не могу сказать, где он сейчас находится. Там, во-первых, материалы направлены на экспертизу, по результатам экспертизы будет решение приниматься. Пока надо посмотреть результаты экспертизы, допросы, опросы, сейчас проходят процессуальные действия", - сообщил замглавы МВД Игорь Лепеха.

На прошлой неделе стало известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывается помощь и услуги психолога, юриста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2100893-kazahstanskogo-diplomata-obvinili-v-izbienii-zheny-o-dele-vyskazalis-v-mvd/

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