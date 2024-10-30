Избивал муж-дипломат: казахстанка Карина Мамаш официально развелась с супругом

Жена казахстанского дипломата Карина Мамаш (Госман), ранее сообщавшая об избиениях со стороны мужа, заявила, что официально развелась. Stories девушка опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Карина Мамаш (Госман) в Stories открыла возможность подписчикам оставлять свои вопросы. Один из них и касался нынешних взаимоотношений со супругом. На вопрос "У вас был бракоразводный процесс?" она написала "Да, я официально в разводе".

Stories из Instagram Карины Мамаш (Госман). Скрин: instagram/karina.gosman

Напомним, в начале мая супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа. В Министерстве иностранных дел РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан – отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы.

В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.

"Возбудили по факту истязания. По нему не могу сказать, где он сейчас находится. Там, во-первых, материалы направлены на экспертизу – по результатам экспертизы будет решение приниматься. Пока надо посмотреть результаты экспертизы, допросы, опросы… сейчас проходят процессуальные действия", - говорил в середине мая замглавы МВД Игорь Лепеха.

9 мая стало известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста.

В июне жена казахстанского дипломата Карина Мамаш заявила об угрозах - в полиции Астаны по этому факту завели уголовное дело.