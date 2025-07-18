"Запрещал общаться с подругами и контролировал": в суде объяснили приговор Сакену Мамашу

В пресс-службе суда Астаны разъяснили приговор в отношении экс-дипломата Сакена Мамаша, которого сегодня лишили свободы на 6 лет, передает NUR.KZ.

Как объяснили в суде, Сакен Мамаш с 2014 года состоял в законном браке с потерпевшей. Отмечается, что в период брака потерпевшая родила двоих детей, была домохозяйкой, ей начислялось пособие как супруге дипломата, которое получал сам осужденный. Все домашние расходы финансировал Мамаш.

"Осужденный запрещал, ограничивал потерпевшей общаться с родственниками и подругами, контролировал ее звонки и переписки, передвижения.

На почве необоснованной ревности, осужденный, будучи лицом принявшим присягу государственного служащего, в период 2019 - 2024 годы, систематически, будучи в Астане, в последующем в ОАЭ, Абу-Даби, применял физическое насилие, наносил потерпевшей телесные повреждения кулаками в различные части тела и голову", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями эксперта, видеозаписями, скриншотами и другими материалами дела. При этом, Сакен Мамаш вину не признал.

"При назначении наказания судом учтено отсутствие смягчающих обстоятельств. В качестве отягчающего обстоятельства признано совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу. Подсудимый ранее не судим.

Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого преступления против личности, наличие отягчающего обстоятельства, суд признал М. виновным по предъявленному обвинению и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня истязавшему жену Сакену Мамашу вынесли приговор в суде. После оглашения приговора Карина Мамаш дала комментарий СМИ.

Дело экс-дипломата Сакена Мамаша

Напомним, в мае прошлого года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа.

В МИД РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан - отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы. В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.

Вскоре известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста. Время спустя Мамаш заявила об угрозах, в полиции Астаны по этому факту также завели уголовное дело.

В том же месяце суд вынес решение по делу Сакена Мамаша - экс-советника арестовали на 15 суток. Его признали виновным в административном правонарушении - причинении легкого вреда здоровью. В октябре прошлого года Карина сообщила в соцсетях, что официально развелась с мужем.

В апреле текущего года в полиции сообщили, что Сакен Мамаш был арестован, а в конце мая стало известно, что дело поступило в суд.

Также стало известно, что Карина Мамаш просила сделать судебный процесс закрытым, поскольку в материалах дела есть интимные подробности их семейной жизни.

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