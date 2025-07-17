По 200 млн тенге в китайских сумках: как деньги фонда Перизат Кайрат выводили через ИП, рассказали в суде

В столичном суде по делу Перизат Кайрат выступил свидетель, который рассказал, как деньги фонда обналичивали через десятки разных ИП, передает корреспондент NUR.KZ.

Свидетель по делу заявил, что был знаком с Перизат Кайрат через свою жену - женщины дружили.

Когда в Казахстане начались паводки, Перизат рассказала свидетелю, что у фонда BIZ BIRGEMIZ возникли проблемы с закупом из Китая юрт и биотуалетов - по ее словам, китайская сторона не принимала прямые денежные переводы от фонда.

Как сообщил свидетель, Перизат обратилась к нему с просьбой найти предпринимателей, которые могли бы получить со счетов фонда средства, чтобы далее подсудимая могла расплачиваться наличными с китайской стороной.

"Я сказал, что могу поискать людей, кто мог бы помочь. Я обратился к знакомым, родным. Мы понимали, что все будет легально, фонд будет заключать договора, поставки все будут выполнены. (…) На одно ИП перечислялось примерно 70 млн тенге. Порядка 12-13 ИП было", - сообщил свидетель.

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Далее ИП передавали свидетелю деньги в виде наличных, а он передавал их Перизат в больших китайских сумках.

"Все передачи происходили на доверительном уровне, я не документировал. Деньги забирала сама Перизат. Для удобства мы упаковывали это все в сумки, сумки уже передавались лично и загружались в машину. В обычные китайские сумки клетчатые. Первый транш - это примерно два или три ИП получили перевод, и, если считать, что на одно ИП было 70 млн, то это порядка 210 млн тенге", - сообщил свидетель.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ.

Среди тех, кто перечислил средства в фонд оказалась пенсионерка. К слову, в суде стало известно, что Перизат Кайрат не окончила учебу.

Сегодня сообщалось, что спустя полчаса после начала очередного заседания объявили перерыв из-за состояния здоровья матери Перизат Кайрат Гани Алашбайевой.

Сегодня также представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

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