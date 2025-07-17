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    Происшествия

      Брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов подал прошение об амнистии

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Бахытжан Байжанов
      Бахытжан Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

      Осужденный по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов обратился в суд с запросом о сокращении срока наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

      Несколько недель назад адвокат Бахытжана Байжанова Газиз Ынтыкбаев заявил, что если закон об амнистии примут, то срок его клиенту могут сократить на треть, то есть примерно на восемь месяцев.

      Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Верховного суда сообщили, что Байжанов действительно подал прошение о возможном сокращении срока наказания.

      "В Степногорский районный суд 9 июля обратился Бахытжан Байжанов о сокращении срока наказания в соответствии с законом об амнистии. Дата рассмотрения запроса ещё не определена", - сказано в сообщении пресс-службы.

      К слову, адвокат также сообщил журналистам, что, помимо амнистии, Байжанов имеет право еще и на условно-досрочное освобождение.

      "Поскольку он отбыл половину срока, у него есть уже такое право - право обратиться в суд через администрацию учреждения, чтобы его досрочно освободили условно. Поощрительных моментов у него очень много", - говорил адвокат Газиз Ынтыкбаев.

      Ранее мы писали, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.

      До этого журналисты поинтересовались у замгенпрокурора, попадет ли под амнистию осужденный за смерть супруги Куандык Бишимбаев.

      Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

      За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. 26 июняпрошлого года суд Астаны оставил приговор без изменений.

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      Дело Куандыка Бишимбаева
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