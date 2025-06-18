Какую работу выполняет в колонии Бишимбаев, рассказал глава МВД
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Глава МВД Ержан Саденов в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, где отбывает наказание экс-министр Куандык Бишимбаев, передает NUR.KZ.
Журналисты отметили, что у общественности есть сомнения относительно того, что Куандык Бишимбаев действительно находится под стражей. В этой связи они спросили, находится ли он в колонии Степногорска.
"Нет. Давайте номер колонии и где она находится, я не буду говорить. В местах лишения свободы. Сидит. В нашей колонии. Не скажу где", - заявил глава МВД.
Представители СМИ поинтересовались, чем он там занимается.
"По распорядку. Он же в колонии. Он не работает. Живет по внутреннему распорядку. Можно быть дежурным, убирать комнату", - добавил министр.
Дело Бишимбаева
Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. В тот же день Бишимбаев был задержан.
Судебный процесс по делу проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. В процессе участвовали присяжные.
В середине мая прошлого года Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.
После была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева, а в июне в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256852-kakuyu-rabotu-vypolnyaet-v-kolonii-bishimbaev-rasskazal-glava-mvd/
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