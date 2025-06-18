Может ли брат Бишимбаева выйти на свободу раньше срока, рассказали в МВД
Опубликовано:
Глава МВД Ержан Саденов в кулуарах мажилиса прокомментировал информацию адвоката Бахытжана Байжанова о том, что у него есть право выйти на свободу раньше срока, передает корреспондент NUR.KZ.
Накануне адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев заявил, что его клиенту могут сократить срок на треть в случае амнистии. Сегодня журналисты попросили прокомментировать данную информацию главу МВД.
"Срок определен судом и согласно законодательства РК будет (отбывать - прим. ред.)", - заявил Ержан Саденов.
По его словам, решение о досрочном освобождении также принимает суд.
"Ходатайство поступает, потом его рассматривают, направляется в суд и суд принимает решение. Конкретный кейс по брату Бишимбева - пока таких материалов не поступало. Если он изъявит желание направить, подать ходатайство на освобождение, то конечно суд будет рассматривать", - резюмировал глава МВД.
Напомним, ранее адвокат Байжанова заявил, что он имеет право на условно-досрочное освобождение.
"Поскольку он отбыл половину срока, у него есть уже такое право - право обратиться в суд через администрацию учреждения, чтобы его досрочно освободили условно. Поощрительных моментов у него очень много", - сообщил адвокат Газиз Ынтыкбаев.
Ранее мажилис одобрил законопроект об амнистии к 30-летию Конституции РК, далее он будет направлен в сенат и в случае принятия - на подпись президенту.
Согласно законопроекту, к освобождению от уголовной ответственности или основного наказания по амнистии подлежат граждане:
- совершившие уголовные проступки, преступления небольшой тяжести;
- преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск;
- социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.
Депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.
К слову, журналисты поинтересовались у замгенпрокурора, попадет ли под амнистию осужденный за смерть супруги Куандык Бишимбаев.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256693-mozhet-li-brat-bishimbaeva-vyyti-na-svobodu-ranshe-sroka-rasskazali-v-mvd/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах