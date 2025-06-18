Может ли брат Бишимбаева выйти на свободу раньше срока, рассказали в МВД

Глава МВД Ержан Саденов в кулуарах мажилиса прокомментировал информацию адвоката Бахытжана Байжанова о том, что у него есть право выйти на свободу раньше срока, передает корреспондент NUR.KZ.

Накануне адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев заявил, что его клиенту могут сократить срок на треть в случае амнистии. Сегодня журналисты попросили прокомментировать данную информацию главу МВД.

"Срок определен судом и согласно законодательства РК будет (отбывать - прим. ред.)", - заявил Ержан Саденов.

По его словам, решение о досрочном освобождении также принимает суд.

"Ходатайство поступает, потом его рассматривают, направляется в суд и суд принимает решение. Конкретный кейс по брату Бишимбева - пока таких материалов не поступало. Если он изъявит желание направить, подать ходатайство на освобождение, то конечно суд будет рассматривать", - резюмировал глава МВД.

Напомним, ранее адвокат Байжанова заявил, что он имеет право на условно-досрочное освобождение.

"Поскольку он отбыл половину срока, у него есть уже такое право - право обратиться в суд через администрацию учреждения, чтобы его досрочно освободили условно. Поощрительных моментов у него очень много", - сообщил адвокат Газиз Ынтыкбаев.

Ранее мажилис одобрил законопроект об амнистии к 30-летию Конституции РК, далее он будет направлен в сенат и в случае принятия - на подпись президенту.

Согласно законопроекту, к освобождению от уголовной ответственности или основного наказания по амнистии подлежат граждане:

совершившие уголовные проступки, преступления небольшой тяжести;

преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск;

социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

Депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.

К слову, журналисты поинтересовались у замгенпрокурора, попадет ли под амнистию осужденный за смерть супруги Куандык Бишимбаев.