Попадут ли под амнистию опасные преступники в Казахстане

В мажилисе рассмотрели проект закона "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции РК", назвав категории преступников, которые будут освобождены от отбывания наказания, передает корреспондент NUR.KZ.

Проектом закона об амнистии предлагается следующее:

1) освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства, а именно:

совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести,

лиц, совершивших преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие,

социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска;

2) прекратить уголовные дела, в том числе не рассмотренные судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести;

3) сократить неотбытый срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления;

4) для лиц, осужденных за присвоения или растраты вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере, сократить сроки или размеры неотбытой части основного наказания на 1/5 часть при условии полного возмещения ущерба и предъявленных к ним исковых требований.

При этом амнистию не будут применять к лицам, совершивших умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, преступления, связанные с незаконным разглашением госсекретов, а также лицам, совершившим коррупционные преступления.

Также амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших особо опасные преступления.

Депутат Абзал Куспан сообщил, что проект закона об амнистии распространяется на 833 женщин, из них под освобождение попадают 109 осужденных и под сокращение сроков - 724 осужденные.

"Незначительное количество освобождаемых из учреждений обусловлено тем, что основная их часть, а именно 92%, содержаться за тяжкие и особо тяжкие преступления, из которых 16% - рецидивисты", - пояснил мажилисмен.

Кроме того, по его словам, под действие амнистии подпадают 629 человек из категории социально-уязвимых лиц, из них будут освобождены 57 человек и сокращены сроки еще 572 лицам.

Ранее мы сообщали, что депутат Каракат Абден предложила провести в Казахстане амнистию для осужденных женщин, чьи преступления не связаны с насилием и не угрожают обществу.

Тогда депутат сообщала, что такую практику проводили ранее и другие страны. Так, "женскую" амнистию проводили в трижды в Кыргызстане с 1996 года, в Узбекистане ее провели в 2013 году, в России - в 2023-м, также неоднократно ее проводили в США.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, термином амнистия обозначаются правовые меры, которые приняты для:

запрещения уголовного преследования в будущем и, в некоторых случаях, подачи гражданского иска в отношении определенных лиц или категорий лиц в связи с указанным преступлением, совершенным до объявления амнистии;

имеющего обратную силу освобождения от ранее установленной уголовной ответственности.

Амнистии, как правило, предусматривают определенные категории лиц, на которые они распространяются.