Брат Бишимбаева может попасть под амнистию, заявил его адвокат
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Брат Куандыка Бишимбаева, которого осудили за укрывательство убийства Салтанат Нукеновой, может выйти на свободу раньше срока, сообщает сайт телеканала КТК.
Как сообщил адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев, если закон примут в том виде, в котором он вышел из нижней палаты парламента, то срок Байжанову могут сократить на треть. Речь идет примерно о восьми месяцах.
Сейчас брат Бишимбаева, которого суд признал виновным в сокрытии преступления, находится в колонии средней безопасности в Степногорске. Кроме этого, по словам юриста, Байжанов имеет право еще и на условно-досрочное освобождение.
"Поскольку он отбыл половину срока, у него есть уже такое право – право обратиться в суд через администрацию учреждения, чтобы его досрочно освободили условно. Поощрительных моментов у него очень много", - сообщил адвокат Газиз Ынтыкбаев.
Источник: КТК
Напомним, ранее мажилис одобрил законопроект об амнистии к 30-летию Конституции РК, далее он будет направлен в сенат и в случае принятия – на подпись президенту.
Согласно законопроекту, к освобождению от уголовной ответственности или основного наказания по амнистии подлежат граждане:
- совершившие уголовные проступки, преступления небольшой тяжести;
- преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск;
- социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.
Депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.
К слову, журналисты поинтересовались у замгенпрокурора, попадет ли под амнистию осужденный за смерть супруги Куандык Бишимбаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256549-brat-bishimbaeva-mozhet-popast-pod-amnistiyu-zayavil-ego-advokat/
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