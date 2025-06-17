Брат Бишимбаева может попасть под амнистию, заявил его адвокат

Брат Куандыка Бишимбаева, которого осудили за укрывательство убийства Салтанат Нукеновой, может выйти на свободу раньше срока, сообщает сайт телеканала КТК.

Как сообщил адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев, если закон примут в том виде, в котором он вышел из нижней палаты парламента, то срок Байжанову могут сократить на треть. Речь идет примерно о восьми месяцах.

Сейчас брат Бишимбаева, которого суд признал виновным в сокрытии преступления, находится в колонии средней безопасности в Степногорске. Кроме этого, по словам юриста, Байжанов имеет право еще и на условно-досрочное освобождение.

"Поскольку он отбыл половину срока, у него есть уже такое право – право обратиться в суд через администрацию учреждения, чтобы его досрочно освободили условно. Поощрительных моментов у него очень много", - сообщил адвокат Газиз Ынтыкбаев.

Источник: КТК

Напомним, ранее мажилис одобрил законопроект об амнистии к 30-летию Конституции РК, далее он будет направлен в сенат и в случае принятия – на подпись президенту.

Согласно законопроекту, к освобождению от уголовной ответственности или основного наказания по амнистии подлежат граждане:

совершившие уголовные проступки, преступления небольшой тяжести;

преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск;

социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

Депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.

К слову, журналисты поинтересовались у замгенпрокурора, попадет ли под амнистию осужденный за смерть супруги Куандык Бишимбаев.