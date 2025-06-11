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Сколько человек амнистируют в Казахстане к юбилею Конституции

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Колония. Иллюстративное фото: JohnnyGreig / Getty Images

Депутат Абзал Куспан на пленарном заседании палаты рассказал, скольких человек коснется амнистия в связи с тридцатилетием Конституции, передает корреспондент NUR.KZ.

Абзал Куспан отметил, что незначительное количество освобождаемых из учреждений обусловлено тем, что основная их часть, а именно 92%, содержаться за тяжкие и особо тяжкие преступления, из которых 16% рецидивисты.

В целом, по его данным, в настоящее время в 63 учреждениях УИС по исполнению наказания в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторах содержаться более 40 тыс. лиц, из которых 33 тыс. осужденных и 7 тыс. следственно арестованных. Кроме этого свыше 27 тыс. лиц состоят на учете Службы пробации.

"Согласно предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 6 тыс. осужденных, содержащихся в местах лишения свободы и 9 тыс. лиц состоящих на учете Службы пробации. Всего будет охвачено 15 тыс. человек. Из учреждений УИС выйдут на свободы ориентировочно 632 лица и 3,5 тыс. осужденных, состоящих на учете Службы пробации - всего 4,1 тыс. лиц.

Дифференцированное сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 5,4 тыс. осужденным, находящимся в местах лишения свободы и 5,5 тыс. лицам на учете Службы пробации. Всего сокращение сроков затронет 11 тыс. человек", - пояснил мажилисмен.

Кроме того, по его словам, под действие амнистии подпадают 629 человек из категории социально-уязвимых лиц, из которых будут освобождены 57 человек и сокращены сроки наказания - 572 лицам. Проект закона об амнистии распространяется на 833 женщин, из них освобождению подлежат 109, а сокращение сроков наказания коснется 724 женщин.

Напомним, в мажилис поступил проект закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан". Сообщалось, что согласно документу, к освобождению от уголовной ответственности или основного наказания подлежат граждане:

  • совершившие уголовные проступки, преступления небольшой тяжести;
  • преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск; 
  • социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

Сегодня в мажилисе разъяснили, кто именно попадет под амнистию.

Добавим, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, термином амнистия обозначаются правовые меры, которые приняты для:

  • запрещения уголовного преследования в будущем и, в некоторых случаях, подачи гражданского иска в отношении определенных лиц или категорий лиц в связи с указанным преступлением, совершенным до объявления амнистии;
  • имеющего обратную силу освобождения от ранее установленной уголовной ответственности.

Амнистии, как правило, предусматривают определенные категории лиц, на которые они распространяются.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254200-skolko-chelovek-amnistiruyut-v-kazahstane-k-yubileyu-konstitucii/