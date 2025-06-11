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Может ли Бишимбаев выйти на свободу по амнистии к 30-летию Конституции

Опубликовано:

Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

Вице-министр Куандык Бишимбаев не попадет под амнистию к 30-летнему юбилею Конституции. Об этом сообщил заместитель генпрокурора, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня мажилис одобрил законопроект об амнистии к 30-летию Конституции. Сообщалось, что после объявления амнистии будут прекращены более 2100 уголовных дел.

Представители СМИ поинтересовались у заместителя генерального прокурора Асета Чиндалиева, попадет ли под амнистию осужденный за смерть супруги Бишимбаев.

"Нет, не попадет. Воля законодателей и разработчиков (законопроекта - прим. ред.), депутатов мажилиса в том, что все преступления, независимо от того, умышленно или по неосторожности совершены, если наступила смерть, то они не подпадают под амнистию", - пояснил Чиндалиев.

О том, кто именно может рассчитывать на амнистию, можно прочитать здесь. Мы также рассказывали, скольких человек планируют амнистировать к юбилею Конституции.

Дело Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. В тот же день Бишимбаев был задержан.

Судебный процесс по делу проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. В процессе участвовали присяжные.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева, а в июне в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

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Дело Куандыка Бишимбаева
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254254-popadet-li-bishimbaev-pod-amnistiyu-obyasnil-zamgenprokurora/