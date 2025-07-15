Захват заложницы в аэропорту Алматы: стало известно, какой срок запросили для подсудимого

Сегодня в суде состоялись прения сторон по делу Машрапбека Баратова, который в начале марта взял в заложницы сотрудницу аэропорта. Прокурор запросил 10,5 лет лишения свободы, передает МИА "Казинформ".

Агентство сообщает, что суд начался с показаний потерпевших. Так, Ботагоз Мухтарова рассказала, что 7 марта 2025 года, когда заступила на смену, к стойке подошел Баратов. Она попросила его предъявить удостоверение личности и посадочный талон, но он начал говорить, что через три минуты взорвет аэропорт.

"Он с правого кармана вытащил нож, я кричала, на помощь звала своих коллег. Он сказал никому не подходить, что взорвет аэропорт. Я была в шоковом состоянии. Подошли полицейские, пассажиры, мои коллеги. В тот момент, когда я подняла голову, рядом стоял Муса Абдираим, который сказал: "Отпусти девушку, вместо нее меня возьми". После этого Баратов меня отпустил", - рассказала потерпевшая.

Следующим свою версию событий рассказал второй потерпевший - Муса Абдираим. По его словам, он приехал в аэропорт, чтобы проводить знакомых. Затем услышал крики и увидел, как девушку держат за волосы.

"Было видно, что Баратов не знал, как поступить. Я чувствовал, что если так продолжится, произойдет что-нибудь. В этот момент я попросил его, чтобы он взял меня вместо девушки. Он взял меня в качестве заложника. Я думал, как поступить, чтобы никто из нас не пострадал. Уловив момент, отобрал нож", - изложил потерпевший.

Затем сам подсудимый объяснил свои действия. Он пояснил, что в тот момент столкнулся с трудными жизненными обстоятельствами. У него было конфликт в семье и стресс.

"Два-три дня назад с руководством поругался, что зарплату задержали. На стрессе зашел мимо стойки, девушка спросила: "Где ваш билет?". Я сказал, что зайду на 2-3 минуты, и, когда развернулся, помню, что взяла за воротник или за руку и у меня в голове что-то заклинило", - сказал Машрапбек Баратов.

Подсудимый также признался, что действительно выхватил нож, но не выдвигал никаких требований. При этом он не смог объяснить, зачем угрожал взорвать аэропорт. По его словам, он просто хотел пройти в зал ожидания, чтобы осмотреться.

После завершения судебного следствия начались прения сторон.

Прокурор Алмас Бертаев попросил признать Машрапбека Баратова виновным и назначить наказание:

8 лет лишения свободы по статье "Захват заложника";

4 года и 8 месяцев - по статье "Хулиганство с применением оружия";

2 года и 6 месяцев - по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

По совокупности уголовного нарушения, путем сложения наказания - окончательно назначить ему 10 лет и 6 месяцев лишения свободы, заявил прокурор.

В последнем слове подсудимый Машрапбек Баратов раскаялся в содеянном и попросил прощение у потерпевших. Он также попросил суд учесть его пенсионный возраст при вынесении приговора.

Сообщается, что приговор объявят 16 июля в 16.00.

Захват заложницы в аэропорту Алматы

7 марта в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и она может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который и обезвредил мужчину. Затем аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

Позднее нападавшего арестовали на два месяца.

7 апреля в Алматы началось предварительное судебное слушание по делу о захвате заложницы в аэропорту. Процесс проходил в Турксибском районном суде. На заседании выступила потерпевшая сотрудница воздушной гавани. Затем подсудимый рассказал свою версию произошедшего в тот день.

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