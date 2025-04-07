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Захват заложницы в аэропорту Алматы: подсудимый рассказал свою версию событий

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Подсудимый
Подсудимый. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В Алматы начался процесс по делу о захвате заложницы - сегодня на заседании выступил подсудимый, который рассказал свою версию произошедшего в тот день, передает корреспондент NUR.KZ.

Подсудимый Машрапбек Баратов отметил, что когда проходил, то девушка его "спровоцировала" - схватила за воротник.

"7 числа я вышел из дома рано утром. Где я работаю, в охране ночного клуба, третий месяц зарплату не дают. Хотел купить продукты на 8 марта. Поехал на Сейфуллина, где мужчины стоят и подрабатывают на стройке. Смотрю - никого там нет. Сел на первый автобус - думал доехать до дома… сидел в телефоне, искал объявления по работе - у меня двое суток свободные были.

Не знаю, как очутился в аэропорту - вышел, походил. У меня семейные проблемы… раскрыться не мог ни жене, ни сыну, ни дочке. Ходил в аэропорту и услышал, что объявили рейс в Астану или куда-то. Мне в голову стукнуло, а у меня было только 7 тысяч тенге. Я пошел на регистрацию и никто не останавливал. Дошел до девушки, она потребовала документы, я сказал, что пройду на 2-3 минуты и вернусь, выйду - она схватила за воротник.

Самопроизвольно я схватил ее за волосы, получилось все спонтанно - шум, гам. Я увидел полицейских, думал, что будут стрелять, а у меня был кухонный нож: когда выезжаю на работу, он нужен открывать консервы, колбасу резать - он не такой уж наточенный. Я не подставлял его к шее или голове - говорил "не кричи, сейчас тебя отпущу". А она еще больше кричала.

Я говорю полицейскому - "положи оружие и подойди, я отпущу девушку". Он не подошел. Я сказал, что взорву аэропорт. Я сказал: "Вместо девушки кто-то есть?" Мужчина сказал: "Я подойду". Я отпустил девушку, его взял.

Какой-то сотрудник отвлекал меня. Я просил позвать старшего. Требований у меня не было. Этот парень выхватил нож у меня - напали и положили меня. Подходил директор аэропорта с переводчиком и спрашивал, какие требования. Я просто хотел уехать в Астану - (думал - прим. ред.) там, может, работу найду", - говорит Баратов.

Он был уверен, что полицейские, как в фильмах, будут спасать заложницу. Подсудимый отметил, что ему было жалко девушку, так как она плакала. Он уверяет, что у него два перелома черепа, контузия, а наличие долгов и проблемы с работой в совокупности стали причиной произошедшего. По его словам, контузию он получил в Афганистане.

Подсудимый уверяет, что даже в аэропорт не собирался заходить, а оказался там потому, что проехал свою остановку. По словам Баратова, постоянной работы у него нет, пенсия маленькая. Его дети - школьники.

Захват заложницы в аэропорту Алматы

7 марта в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и она может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который и обезвредил мужчину. А вчера аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

Позднее нападавшего арестовали на два месяца.

Сегодня, 7 апреля, в Алматы началось предварительное судебное слушание по делу о захвате заложницы в аэропорту. Процесс проходит в Турксибском районном суде. На заседании выступила потерпевшая сотрудница воздушной гавани.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233776-zahvat-zalozhnicy-v-aeroportu-almaty-podsudimyy-vystupil-v-sude/