"Кричала "помогите": девушка, взятая в заложники в аэропорту Алматы, выступила в суде

В Алматы началось предварительное судебное слушание по делу о захвате заложницы в аэропорту. Процесс проходит в Турксибском районном суде города, передает корреспондент NUR.KZ.

Дело рассматривается в сокращенном порядке. Как сообщил о себе подсудимый Машрапбек Баратов, он является пенсионером, ранее был судим.

Прокурор авиационной транспортной прокуратуры Алмас Бертаев в связи с тем, что дело рассматривается в ускоренном порядке, попросил допросить потерпевших, перейти к допросу подсудимого и затем - к судебным прениям.

"Баратов, имея жизненные трудности связанные с долгами и безработицей, на автобусе доехал до аэропорта. Около 10 часов зашел в аэропорт и зашел на регистрацию. Решил, что может улететь в другой город, и пошел за другими пассажирами на стойку досмотра. Потерпевшая попросила предоставить посадочный талон и удостоверение личности.

У него появился умысел на захват и удержание сотрудника. Баратов, невзирая на поток пассажиров, взял за волосы потерпевшую, вытащил нож, угрожая, начал двигаться с ней к стойке досмотра, чтобы пройти в зону полетов.

Увидев скопление людей, сотрудников полиции, предполагая, что они будут препятствовать, приставил к шее потерпевшей нож, и, угрожая ей, требовал от сотрудников выбросить пистолет и подойти к нему", - сообщил Бертаев.

Прокурор. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Также он обещал взорвать аэропорт Алматы, говорит прокурор. По его данным, Баратов требовал не приближаться к нему, говорил, что в его сумке находится бомба и он взорвет аэропорт. Таким образом он совершил не только захват заложника, но и сделал заведомо ложное сообщение о бомбе, говорит гособвинитель.

Потерпевшая Мухтарова сообщила, что уже два года работает в аэропорту Алматы.

"Я досматриваю людей, которые проходя предполетную проверку. Я сидела на своей стойке досмотра, я попросила посадочный и удостоверение. Он посмотрел на меня и сказал, что через 3 минуты взорвет аэропорт, и показал кнопочный телефон. Я встала с места и хотела отойти назад - он схватил меня за волосы, я упала, хотела встать… и увидела, что он достал нож.

Я начала кричать, у меня началась истерика. Я сказала "отпустите", кричала. Человек был очень агрессивный, махал ножом. Он требовал замолчать, но запаха (алкоголя - прим. ред.) я не чувствовала. Он держал меня за волосы и хотел пырнуть меня", - говорит потерпевшая Мухтарова.

Она отмечает, что была напугана. Девушка вспоминает, что закрывала лицо рукой, а также то, что перед ней стояли два полицейских и мужчина, который ее спас. По ее словам, он хотел пройти в "стерильную" зону и все произошло очень быстро. Девушка отмечает, что когда ее отпустили, она не могла идти, ее забрал коллега.

"Ему предложили - "возьми меня и отпусти ее". Он как-то отпустил меня. Вместо меня он взял Абдраимова Мусу - я только по видео видела, что он схватил этого мужчину. Обвиняемый держал Мусу вместо меня", - говорит девушка.

Напомним, в канун праздника, 7 марта, в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и она может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который и обезвредил мужчину. А вчера аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

Позднее нападавшего арестовали на два месяца.