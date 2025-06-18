Поджог дома и смерть дяди Шерзата Болата: глава МВД высказался о делах

Министр внутренних дел Ержан Саденов ответил на вопрос, как продвигается расследование дела о поджоге дома погибшего подростка Шерзата Болата в селе Азат Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Дело находится в производстве спецпрокурора. Там идут следственные мероприятия. Расследование идет. Следственные мероприятия не могу комментировать. Полным ходом идет. На контроле держим", - рассказал министр внутренних дел Ержан Саденов.

Также главу МВД спросили о ходе расследования самоубийства дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева.

"Возбудили дело, тоже расследуется", - ответил министр.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

Позже стало известно о пожаре, произошедшем в доме убитого в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата. Судя по кадрам, здание было полностью сожжено. В полиции сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

К расследованию также подключилась Генпрокуратура. Прокурор Алматинской области Берик Адамов заявил, что по делу о поджоге дома в Талгарском районе изъяли все улики и проводятся необходимые экспертизы.

9 декабря прошлого года на окраине Талгара обнаружили тело дяди подростка. В полиции сообщили, что Нурканат Гайыпбаев совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

5 июня судья Ержан Жанузаков огласил приговор по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата. Обвиняемому в убийстве подростка Абзалу Шынасылу суд назначил 23 года лишения свободы. Другие подсудимые получили от 7 до 20 лет лишения свободы, а несовершеннолетний, обвиняемый в недонесении о преступлении, - 1,5 года в колонии-поселении.

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