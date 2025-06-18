Поджог дома и смерть дяди Шерзата Болата: глава МВД высказался о делах
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Министр внутренних дел Ержан Саденов ответил на вопрос, как продвигается расследование дела о поджоге дома погибшего подростка Шерзата Болата в селе Азат Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.
"Дело находится в производстве спецпрокурора. Там идут следственные мероприятия. Расследование идет. Следственные мероприятия не могу комментировать. Полным ходом идет. На контроле держим", - рассказал министр внутренних дел Ержан Саденов.
Также главу МВД спросили о ходе расследования самоубийства дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева.
"Возбудили дело, тоже расследуется", - ответил министр.
Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.
Позже стало известно о пожаре, произошедшем в доме убитого в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата. Судя по кадрам, здание было полностью сожжено. В полиции сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.
К расследованию также подключилась Генпрокуратура. Прокурор Алматинской области Берик Адамов заявил, что по делу о поджоге дома в Талгарском районе изъяли все улики и проводятся необходимые экспертизы.
9 декабря прошлого года на окраине Талгара обнаружили тело дяди подростка. В полиции сообщили, что Нурканат Гайыпбаев совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.
5 июня судья Ержан Жанузаков огласил приговор по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата. Обвиняемому в убийстве подростка Абзалу Шынасылу суд назначил 23 года лишения свободы. Другие подсудимые получили от 7 до 20 лет лишения свободы, а несовершеннолетний, обвиняемый в недонесении о преступлении, - 1,5 года в колонии-поселении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256819-podzhog-doma-i-smert-dyadi-sherzata-bolata-glava-mvd-vyskazalsya-o-delah/
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